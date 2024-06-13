रूस-यूक्रेन संघर्ष में 2 और भारतीय नागरिक मारे गए

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 13, 2024 15:42 IST
रूसी सेना में भर्ती दो और भारतीयों ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में अपनी जान गंवा दी है, जिससे इस तरह की मौतों की संख्या चार हो गई है। हालांकि, मरने वाले दो भारतीय नागरिकों की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में दो व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की है।

भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी सुनिश्चित की जा सके

विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमें यह बताते हुए खेद है कि रूसी सेना में भर्ती हुए दो भारतीय नागरिक हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में मारे गए हैं।" विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जारी बयान में कहा कि भारत ने नई दिल्ली में रूसी राजदूत और मॉस्को में रूसी अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है ताकि रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी सुनिश्चित की जा सके। इसमें कहा गया, "हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मॉस्को स्थित हमारे दूतावास ने रक्षा मंत्रालय सहित रूसी अधिकारियों पर पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस भेजने के लिए दबाव डाला है।"

भारतीय नागरिकों से रूस में रोजगार के अवसर तलाशते समय सावधानी बरतने का आग्रह

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत ने यह भी मांग की है कि रूसी सेना द्वारा हमारे नागरिकों की किसी भी तरह की भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। ऐसी गतिविधियाँ हमारी साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी।" मंत्रालय ने फिर से भारतीय नागरिकों से रूस में रोजगार के अवसर तलाशते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया। हालांकि, यह पहली बार नहीं है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारतीय नागरिकों की जान गई है। इस साल मार्च में, हैदराबाद के 30 वर्षीय निवासी मोहम्मद असफान की यूक्रेन के साथ अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैनिकों के साथ सेवा करते समय लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 13, 2024