कीट डीम्ड विश्वविद्यालय के 12 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किये

कीट डीम्ड विश्वविद्यालय (KIIT-DU), भुवनेश्वर के लिए एक बड़ी उपलब्धि यह है कि इसके 12 प्रतिभावान खिलाड़ी 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सफलतापूर्वक क्वालीफाई कर लिये हैं, जिससे कीट संस्थान को गर्व और खुशी हुई है। कीट देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। कीट -कीस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने प्रत्येक एथलीट को 7-7 लाख रुपये देने की घोषणा की है, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जिन एथलीटों ने अपना स्थान अर्जित किया है, वे हैं - पुरुष हॉकी में अमित रोहिदास, भाला फेंक में किशोर कुमार जेना; 3000 मीटर स्टीपलचेज़ और 5000 मीटर में पारुल चौधरी; 20 किमी रेस वॉक और मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले में प्रियंका; जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी; 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी; शॉटपुट में तजिंदरपाल सिंह तूर; शॉटपुट में आभा खटुआ; 4x400 मीटर रिले रेस में प्राची; 5000 मीटर में अंकिता; 20 किमी रेस वॉक में परमजीत सिंह बिष्ट और मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले टीम में सूरज पंवार।

कीट -कीस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत

कीट -कीस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने भुवनेश्वर में एक विशेष कार्यक्रम में गौरवान्वित दल को बधाई देते हुए कहा, “आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने आपको इस प्रतिष्ठित मंच पर पहुंचाया है।” उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी को 7 -7लाख रुपये की नकद सहायता की घोषणा की। सभी 12 खिलाड़ी जो वर्तमान में यूरोप के विभिन्न देशों में विभिन्न शिविरों में हैं, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉ. सामंत ने कहा कि कीट -कीस भारत का पहला ऐसा संगठन है जिसने सबसे अधिक खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि कीट -कीस ने 20 ओलंपियन और 2 पैरालिंपियन पहले ही तैयार किए हैं, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2024 पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि कीट -कीस को 7 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं पर गर्व है।

12 प्रतिभावान खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग ले रहे हैं

"हमें खुशी है कि कीट के 12 प्रतिभावान खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग ले रहे हैं, जिससे हमें और देश को गर्व होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपनी उपलब्धियों से चमकें। पूरा कीट -कीस परिवार आपके पीछे खड़ा है और आपका उत्साहवर्धन कर रहा है", उन्होंने कहा। इन प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है प्रोफेसर सरनजीत सिंह, कुलपति, कीट डीम्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर ज्ञान रंजन मोहंती, कुलसचिव, कीट डीम्ड विश्वविद्यालय,संजय कुमार गार्नाईक, मुख्य एथलेटिक कोच; और डॉ. गगनेंदु दाश, महानिदेशक, खेल एवं योग, कीट डीम्ड विश्वविद्यालय भी अवसर पर उपस्थित थे।