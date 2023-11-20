scorecardresearch
Sahara Investors: सहारा के निवेशकों के लिए फिर आई बड़ी खबर

क्या सुब्रत राय की मौत के बाद सेबी के पास पड़े सहारा के 25000 करोड़ रुपए सरकारी खाते में आ जाएंगे? ऐसे में क्या निवेशकों का पैसा फंस जाएगा या फिर उन्हें वापस मिलेगा? आइए समझते हैं।

Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 20, 2023 11:32 IST
सहारा के निवेशकों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर आई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सहारा के मालिक सुब्रत राय की मौत के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम फिर से चर्चा में आ गई है। मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स छप रही हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि बाजार नियामक सेबी ने सहारा ग्रुप से निवेशकों के जो 25000 करोड़ रुपए वसूले थे, सरकार इस पर कानूनी पेंच देख रही है और इस पैसे को सरकारी खाते में ट्रांसफर करने का विचार बना रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सुब्रत राय की मौत के बाद सेबी के पास पड़े सहारा के 25000 करोड़ रुपए सरकारी खाते में आ जाएंगे? ऐसे में क्या निवेशकों का पैसा फंस जाएगा या फिर उन्हें वापस मिलेगा? आइए समझते हैं।

जैसा कि आपको पता है कि सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा था कि सहारा की दोनों कंपनियों ने उसके रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करके पैसा जुटाया था. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से इकट्ठा किए हुए पैसे को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया। हालांकि सहारा समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95 प्रतिशत से ज्यादा इंवेस्टर्स को डायरेक्ट तरीके से पेमेंट कर दिया है। इसी बीच अब सरकार सेबी के पास पड़े 25000 करोड़ अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जोड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं इस पर सरकार की ओर से कानूनी सलाह भी ली जा रही है. ऐसे में भविष्य में अगर किसी निवेशक की ओर से फंड को लेकर दावा किया जाए तो उसे रुपया लौटाया जा सके। यानि सरकार अगर इस फंड को अपने पास ट्रांसफर करती है तो भविष्य में निवेशकों के जरिए होने वाले दावे पर पैसा लौटाया जा सकता है। 

सरकार इस तरह का विचार इसलिए कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर वेरिफिकेशन के बाद भी निवेशकों की पहचान नहीं होती है तो सरकार के पास इस तरह के फंड को जमा कर दिया जाएगा। हालांकि मौजूदा वक्त में भी काफी ज्यादा संख्या में निवेशक सामने नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो अगर कोई निवेशक दावा नहीं करेगा तो पैसा सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।

आपको बता दें कि सहारा समूह की दो कंपनियों के इंवेस्टर्स को 11 सालों में 138 करोड़ रुपये वापस किए। इस बीच रीपेमेंट के लिए खास तौर से खोले गए बैंक खातों में जमा रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।

