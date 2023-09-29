Personal Finance: मैं 38 साल का हूं और प्रति माह 30,000 रुपये बचा सकता हूं, मुझे करोड़पति बनने में कितने साल लगेंगे?

BT Bazaar पर्सनल फाइनेंस स्पेस में एक शख़्स ने ऐसा ही सवाल पूछा है जिसका जवाब भी मिला है। यह खबर पढ़ कर हम अपने निवेश का भी अंदाजा सही से लगा सकते है। सवाल ये है कि मैं 38 साल का हूं और प्रति महीने 30,000 की बचत कर सकता हूं, मुझे एक करोड़ जमा करने में कितना टाइम लगेगा।

advertisement

Also Read: Savings Account: अपने सेविंग अकाउंट को कैसे करे मेंटेन , ये तरीके करेंगे काम !

पूरा सवाल इस तरह से है- मेरी आयु 38 वर्ष की है। मैं अपनी पत्नी और अपने नाम से पीपीएफ में प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का निवेश कर रहा हूं, और कुल जमा राशि लगभग 17 लाख रुपये है, और यह 2033 में परिपक्व होगी। हालांकि, मेरे पास लगभग 22 लाख रुपये का इक्विटी निवेश भी है, जो मुझे अब तक कुल 28 लाख रुपये मूल्य पर 25% का रिटर्न मिला है, जिसमें ज्यादातर बीईएस , निफ्टी बीईएस , बैंक बीईएस , नैस्डैक एन100, जूनियर बीईएस, गोल्ड बीईएस और आईटी बीईएस में निवेश किया गया है। मैं महीने में 30,000 रुपये बचा सकता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे करोड़पति बनने में कितने वर्ष लगेंगे। इसका उत्तर मयंक भटनागर, मुख्य परिचालन अधिकारी, फिनएज द्वारा उत्तर दिया गया है। सबसे पहले, ऐसी Balanced Long Term Wealth Creation Plan स्थापित करने के लिए बधाई। आपने बड़ी चतुराई से सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसे कम जोखिम वाले निवेश को इक्विटी-उन्मुख ईटीएफ में निवेश के साथ जोड़ दिया है और करोड़पति बनने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ भी निवेश कर रहे हैं। आपके "करोड़पति" बनने का सवाल का जवाब है अगर सब कुछ सही रहा तो महज 6 से 7 साल के बिच आप करोड़ो के मालिक हो जायेंगे। इस समय, आपका पीएफ बैलेंस 34 लाख रुपये (मौजूदा 7.1 फीसदी रिटर्न मानकर) के करीब होगा। आपका मौजूदा इक्विटी निवेश 28 लाख रुपये बढ़कर लगभग 46 लाख रुपये हो सकता है, और आपके 30,000 रुपये के मासिक निवेश से आपके कोष में 22-23 लाख रुपये और जुड़ जायेगे।

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के दौरान लचीलेपन और अनुशासन के साथ निवेशित रहना ही सफलता का एकमात्र सूत्र है

इक्विटी के लिए रिटर्न की धारणा 11% के रूप में ली गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने लार्ज-कैप, अंतर्राष्ट्रीय और गोल्ड ईटीएफ के मिश्रण में निवेश किया है। दुर्भाग्य से, आपका 25% का वर्तमान सीएजीआर एक अल्पकालिक विपथन है। आप उचित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि यह संख्या समय के साथ कम हो जाएगी और आपके वर्तमान पोर्टफोलियो के लिए 11-12% पर स्थिर हो जाएगी। कृपया इक्विटी से अपनी रिटर्न अपेक्षाओं को तर्कसंगत बनाएं, क्योंकि यह आपकी निवेश योजना की सफलता या विफलता में एक महत्वपूर्ण निर्धारक होगा। यह देखते हुए कि आप अभी भी युवा हैं और कमाई के कई वर्ष बचे हैं। आप अपने एसआईपी को अधिक बेहतर संभावित रूप से उच्च-विकास वाले फंड जैसे स्मॉल-कैप और मिड-कैप फंड की ओर निर्देशित करने पर विचार कर सकते हैं। ईटीएफ आमतौर पर एसआईपी विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, और यदि आपको हर महीने मैन्युअल रूप से 30,000 रुपये निवेश करने की आवश्यकता है तो यह आपके निवेश अनुशासन को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, कृपया निवेश करने से पहले इन फंडों के जोखिमों और लाभों से परिचित हो लें। ध्यान रखने योग्य कुछ अन्य बातें भी हैं।

advertisement

Also Read: Home Loan: कैसे खत्म करें घर पर लिया गया लोन, ये टिप्स अपनाइये

इक्विटी रिटर्न गैर-रेखीय होते हैं और छोटे समय में कई अप्रत्याशित कारकों से प्रभावित होते हैं

। आपको इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप 38 वर्ष के हैं और संभवत: आपके पास लंबे समय के लिए निवेश क्षितिज है। हालाँकि, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अंत में, आपके करोड़पति लक्ष्य प्राप्ति की तारीख बाजार की गतिविधियों पर निर्भर करेगी। कृपया अपने लक्ष्य में तेजी लाने के लिए बाजार का समय, कटौती या हानि, बार-बार आदि जैसी चीजों का प्रयास न करें, क्योंकि ये निश्चित रूप से आपकी निवेश यात्रा को पटरी से उतार देंगा। बाज़ार के उतार-चढ़ाव के दौरान लचीलेपन और अनुशासन के साथ निवेशित रहना ही सफलता का एकमात्र सूत्र है। एक योग्य निवेश विशेषज्ञ का समर्थन जो आपके लक्ष्यों को निर्धारित करेगा, आपकी प्रगति को ट्रैक करेगा और आपको रास्ते में मार्गदर्शन करेगा यह भी सहायक हो सकता है।