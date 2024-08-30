scorecardresearch
Newsबिज़नेसBusiness Idea: इजरायली तकनीक से क्रांति: सहारनपुर का किसान योगेश कमा रहे हैं करोड़ों

Business Idea: इजरायली तकनीक से क्रांति: सहारनपुर का किसान योगेश कमा रहे हैं करोड़ों

मछली दुनिया के कई हिस्सों में करोड़ों लोगों का मुख्य आहार है, लेकिन समुद्र में जाकर मछली पकड़ना हर समय संभव नहीं होता। इस चुनौती को पार करने के लिए कृत्रिम मछली पालन की तकनीक विकसित की गई है। इजरायल ने इस तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की है, खासकर सूखे रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी की कमी होती है। इजरायल, जिसका 60 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तानी है, ने इस तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करके मछली पालन को एक नई दिशा दी है। यहां मछली पालन बड़े पैमाने पर होता है और इसका निर्यात भी किया जाता है।

NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 14:04 IST
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मेरवानी गांव के किसान योगेश त्यागी ने जब मछली पालन की शुरुआत की, तो लोग उन्हें मजाक में घेर लेते थे और पूछते थे कि यह क्या है। लेकिन इजरायल की मछली पालन तकनीक ने उनकी किस्मत बदल दी है। आज, योगेश त्यागी हर महीने लाखों रुपये की मछली बेचते हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं।

आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इजरायली तकनीक क्या है और यह कैसे मछली पालन में मददगार साबित हो रही है।

इजरायली मछली पालन तकनीक: मछली पालन में नवाचार

वर्टिकल फार्मिंग: शहरी कृषि का भविष्य

इजरायल में भूमि की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसे दूर करने के लिए, वहाँ के किसानों ने वर्टिकल फार्मिंग को अपनाया है। यह तकनीक आधुनिक कृषि के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आज की तारीख में, दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जहां खेत दूर होते हैं। इस स्थिति के समाधान के लिए, वर्टिकल फार्मिंग ने घनी आबादी वाले शहरों में काफी ध्यान आकर्षित किया है।

वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक के तहत, घर की दीवारों और अन्य ऊर्ध्वाधर स्थानों को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस तकनीक से एक छोटी सी जगह में भी अधिक फसल उत्पादन किया जा सकता है। बड़ी दीवारों पर गेहूं, चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा, यह तकनीक खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में हरित स्थानों को भी बढ़ावा देती है।

वर्तमान में, वर्टिकल फार्मिंग शहरी कृषि, पर्यावरणीय स्थिरता, और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई शहरों में इस तकनीक को अपनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर ताजे और स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ रही है। यह तकनीक खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

