Bank Of Baroda: ये क्या ? Bank में रखे 18 लाख रूपए नगद को दीमक ने कैसे किया चट !

नगदी पैसे सहित सोने चांदी के जेवरात को सुरक्षित रखने के लिए लोग Bank Locker का भरोसा करते है। पर अगर बैंक के लॉकर में ही आपके सामान और नगदी पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप क्या कर सकते है ? ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है जिससे सुनकर आप दांग रह जायेंगे। यह मामला उत्तर प्रदेश के Muradabad जनपद स्थित Bank Of Baroda की शाखा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला के लॉकर में रखे जेवर और 18 लाख रुपए को दीमक चट कर गई है। महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर और रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना शाखा के लॉकर में रखा था। इसका खुलासा तब हुआ जब बैंक ने महिला को लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल और KYC के लिए बुलाया गया था। जब महिला ने लॉकर खोला तो प्लास्टिक के बैग में रखे 18 लाख रुपए के नोट और जेवर को दीमक चट कर गई थी। जिसके बाद महिला के होश उड़ गए। महिला ने इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से की तो हड़कंप मच गया।

advertisement

Also Read: Viral Video: साधारण से दिखने वाले इस शख्स के पास है 100 करोड़ का पोर्टफोलियो?

मिली जानकारी के मुताबिक आशियाना कॉलोनी निवासी Alka Pathak ने अक्टूबर 2022 में बैंक के लॉकर में जेवर और 18 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए रखे थे। सोमवार को बैंक की तरफ से उन्हें लॉकर के रिन्यूअल और केवाईसी अपडेट के लिए बुलाया गया था। जब उन्होंने अपना लॉकर खोला तो उनके होश उड़ गए। प्लास्टिक बैग में रखे 18 लाख रुपए को दीमक चट कर गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने बैंक मैनेजर से की तो हड़कंप मच गया। फ़िलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। अलका पाठक ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में अपने लॉकर में 18 लाख रुपए और कुछ जेवर अपनी दूसरी बेटी की शादी के लिए रखे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि लॉकर में पैसे रुपए नहीं रखते। अलका पाठक ने बताया कि बैंक मैनेजर ने कहा है कि जांच की जा रही है। जो भी जानकारी मिलेगी उसे साझा किया जाएगा।