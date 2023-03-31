5 महीने में दूसरी बार छंटनी कर रहा है ये स्टार्टअप

एडटेक स्टार्टअप्स में छंटनी का दौर जारी है। खबर है कि अब एडटेक यूनिकॉर्न Unacademy छंटनी के नए दौर में 12 प्रतिशत नौकरियों में कटौती करने जा रही है। बिजनेस टुडे के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कंपनी के को-फाउंडर गौरव मुंजाल ने एक मैसेज में अपने कर्मचारियों को कहा है कि लागत कम करने और मुनाफा हासिल करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। गौरव मुंजाल ने अपने नोट में लिखा, "हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी टीम के साइज को 12 प्रतिशत तक कम कर रहे हैं ताकि उन लक्ष्यों को पूरा कर सकें जिनका हम मौजूदा वक्त में सामना कर रहे हैं

आपको बताएं कि Unacademy ने 2022 में कई डाउनसाइज़िंग राउंड के जरिए से अपने कर्मचारियों की संख्या 1,350 तक कम कर दी है। इसके अलावा, Business Today की जानकारी के मुताबिक एडटेक स्टार्टअप ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने अपरेजल को रोक दिया और वादा किया कि कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प दिए जाएंगे।

कंपनी के को-फाउंडर गौरव मुंजाल ने अपने नोट में छंटनी को सही ठहराया है। उन्होंने लिखा, "आज की वास्तविकता दो साल पहले के एकदम विपरीत है जहां हमने ऑनलाइन शिक्षा को तेजी से अपनाने के चलते अभूतपूर्व तेजी देखी थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है, पैसे की कमी है और प्रोफिटेबल बिजनेस चलाना जरूरी है। हमें इन बदलावों को देखते हुए फैसले लेने होंगे और बेहद समझारी और बचत के तरीकों से संचालन करना होगा ताकि हम सही मायनों में अपने स्टेकहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें।"

मुंजाल आगे लिखते हैं कि "मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का एक और मैसेज भेजने की जरूरत होगी, लेकिन मैं यहां हूं। हमने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सही दिशा में हर कदम उठाया है, फिर भी ये अभी पर्याप्त नहीं है। हमें और आगे जाना है। दुर्भाग्य से, मौजूदा वक्त ने मुझे एक और मुश्किल फैसला लेने के लिए प्रेरित किया है,"वित्त वर्ष 2021-22 में Unacademy का घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 1,537 करोड़ रुपये से 85 प्रतिशत सालाना बढ़कर 2,848 करोड़ रुपये रहा। FY22 में रेवेन्यू 719 करोड़ रुपये था।

550 करोड़ डॉलर की कंपनी Unacademy कॉम्पिटिव एग्जाम, भाषा और प्रोग्रामिंग समेत कई विषयों के कोर्सेज पेश करती है। इसमें Softbank, Facebook और Sequoia Capital जैसे दिग्गज निवेशकों से फंडिंग में 3618.36 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं।