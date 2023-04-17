थोक महंगाई में राहत, अब क्या करेगा RBI?

महंगाई के मोर्चे पर लगातार राहत की खबरें आ रही है। रिटेल महंगाई दर के बाद थोक महंगाई दर (WPI) में भी गिरावट आई है। मार्च में थोक महंगाई दर 3.85% से घटकर 1.34% रही है। जबकि जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% थी। इसके साथ ही मार्च में थोक महंगाई दर 29 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है।

इससे पहले रिटेल महंगाई दर में गिरावट देखी गई थी। मार्च रिटेल महंगाई दर घटकर 5.66% रही थी, जोकि कि दिसंबर, 2021 के बाद यह 15 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी, 2023 में रिटेल महंगाई दर 6.44%और जनवरी में 6.52% रही थी।

मार्च में थोक महंगाई दर में गिरावट बेसिक मेटल्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, नॉन-फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट के चलते आई है। जबकि फ्यूल एंड पावर की थोक महंगाई फरवरी के 14.82% से गिरकर 8.96% पर आ गई है।मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई भी 1.94% से गिरकर निगेटिव जोन में चली गई है।