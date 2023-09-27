RBI Note: 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं बदले तो क्या होगा?

2000 हजार रुपये के नोट बंद होने में अब चंद दिन रह गए है। अब जो लोग इंतजार कर रहे थे की लास्ट में नोट को बदलवाएंगे अब वो लोग जाग चुके है क्योंकि मामला भी 2000 के नोट से जुड़ा है और ये कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं है। इसी वजह से लोग पूरी तरह से 2000 के नोट को बदलने के लिए एक्टिव हो गए है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लोग 2000 के नोट का वाइट करने के लिए मोटी रकम चुका रहें है। सरकार की तरफ से तो नोट बदलने पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन बहुत से लोग अपने काले धन को सफेद करने के लिए भारी-भरकम पैसा चुका रहे हैं। आइये जानते है मामला क्या है?

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 2000 के नोट को बदलने के लिए कालाबाजारी पूरी तरह से जारी है। नोट बदलने वाले लोग मोटी रकम वसूल रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो कालाबाजारी करने वाले लोग भाव को मन के मुताबिक रख रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि अमाउंट कितना बड़ा है। अगर अमाउंट बड़ा है तो भाव कम रखा जा रहा है, अगर राशि कम है तो उसके लिए भाव ज्यादा मांगा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 2.5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक कमीशन पर नोट बदलने की डील हो रही हैं। 2000 के पुराने नोट के कम है तो उस पर करीब 15 प्रतिशत के रेट पर 500 रुपये के नोट दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नोटों की संख्या ज्यादा है तो वहां कम दर पैसे वसूले जा रहे हैं। अगर पुराने नोटों की रकम करोड़ों रुपये में होगी तो यह रेट करीब 2.5 प्रतिशत पर आ जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कोई कितने भी नोट बदलवा सकता है। बैंकों में 2000 रुपये का नोट जमा करने या बदलवाने की डेडलाइन 30 सितंबर है। आरबीआई ने 19 मई को बताया था कि 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि कि नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध करेंसी बने रहेंगे, लेकिन उन्हें लेनदेन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

अब ऐसे में सवाल उठता है 30 सितंबर के बाद जिन लोगों ने नोट नहीं बदलवाए फिर क्या होगा? क्या 2000 के नोट वैद्य रहेंगे? चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। gfx in RBI ने अपने बयान में कहा कि बैंकों के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये 2 हजार के नोट बैंक में जमा हो चुके हैं। 7% नोट अभी भी बाजार में हैं, जिन्हें जल्द से जल्द बैंक में जमा करवा देना चाहिए। अगर समय सीमा तक दो हजार रुपये के नोट नहीं जमा हो पाते हैं तो लोगों को नोट बदलने या वापस करने के लिए RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाना पड़ सकता है। साथ ही, नोट जमा करने वाले व्यक्ति को तय समय सीमा तक नोट वापस न करने का कारण बताना होगा।

RBI ने इस नोट को वापस लेने के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी का हवाला दिया था। आरबीआई आम लोगों को अच्छी क्वालिटी के नोट मुहैया कराने के लिए 1988 में 'क्लीन नोट पॉलिसी' लेकर आई थी। यह पॉलिसी देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाती है।