scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाप्याज पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, एक्सपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान

प्याज पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, एक्सपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान

दरअसल, टमाटर के बाद प्याज की कीमतें आसमान में न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि इससे उन्हे नुकसान होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। केंद्र सरकार के फैसले को लेकर नासिक के सताना, मालेगांव और लासलगांव में, अहमदनगर और पुणे के मंचर और खेड़ में थोक बाजारों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अहमदनगर जिले की राहुरी तहसील में प्याज किसानों ने थोक बाजार में प्याज की चल रही नीलामी रोक दी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 12:33 IST
प्याज पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत
प्याज पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत

टमाटर के बाद सरकार ने प्याज पर 40 परसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। लेकिन किसान इस फैसले से खुश नहीं है। महाराष्ट्र में प्याज को लेकर घमासान शुरू हो गया है। यहां के तीन जिलों में रविवार को किसानों ने मंडियों में प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, प्याज पर निर्यात शुल्क और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

advertisement

दरअसल, टमाटर के बाद प्याज की कीमतें आसमान में न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि इससे उन्हे नुकसान होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है।  केंद्र सरकार के फैसले को लेकर नासिक के सताना, मालेगांव और लासलगांव में, अहमदनगर और पुणे के मंचर और खेड़ में थोक बाजारों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अहमदनगर जिले की राहुरी तहसील में प्याज किसानों ने थोक बाजार में प्याज की चल रही नीलामी रोक दी।

उधर,  स्वाभिमानी शेतकारी संगठन (एसएसएस) ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के थोक बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. एसएसएस के राज्य अध्यक्ष संदीप जगताप ने कहा, केंद्र सरकार का किसान विरोधी रुख फिर से सामने आ गया है। महाराष्ट्र में किसान प्याज के निर्यात से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लगाए गए शुल्क ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई निर्यात नहीं होगा। घरेलू बाजार में कीमतें गिरेंगी और किसानों को नुकसान होगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 21, 2023