Cryptocurrency: क्या दिल्ली से चुराकर हमास को भेजी गई थी क्रिप्टोकरेंसी?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 2022 में क्रिप्टोकरेंसी चोरी के मामले में जांच के दौरान पता चला था कि दिल्ली के एक व्यक्ति के वॉलेट से चुराए गए क्रिप्टोकरेंसी को हमास आतंकवादियों के खातों में भेजा गया था। इजरायली अधिकारियों के खुलासे के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 11, 2023 16:33 IST
आतंकी संगठन हमास अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वो फंड जुटाने के लिए किस तरह से क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत से भी आतंकवादी संगठन हमास को क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसा भेजा गया था? हमास से जारी युद्ध के बीच इजरायली अधिकारियों के खुलासे के बाद से यह सवाल उठने लगा है। दरअसल, इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसा जुटाता है। ऐसे में 2022 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को देखें, तो इसका लिंक जरूर जुड़ता नजर आ रहा है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 2022 में क्रिप्टोकरेंसी चोरी के मामले में जांच के दौरान पता चला था कि दिल्ली के एक व्यक्ति के वॉलेट से चुराए गए क्रिप्टोकरेंसी को हमास आतंकवादियों के खातों में भेजा गया था। इजरायली अधिकारियों के खुलासे के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।

दरअसल, एक शख्स के वॉलेट से कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से 30 लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसी पर हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसे साइबर अपराध शाखा में ट्रांसफर कर दिया गया था।
 
जांच में सामने आया था कि क्रिप्टोकरेंसी को हमास की सैन्य शाखा अल-कसम ब्रिगेड द्वारा बनाए गए वॉलेट में भेजा गया था। क्रिप्टोकरेंसी का एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट में अहमद मरज़ूक और फिलिस्तीन के अहमद क्यूएच सफी समेत अन्य के खातों में ट्रांसफर किया गया था। ये वॉलेट मिस्र के गीजा से संचालित किए जा रहे थे।

इस क्रिप्टो को मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला के वॉलेट में भी जमा किया गया था, लेकिन इन खातों को इजरायल द्वारा आतंक-वित्तपोषण कार्रवाई में जब्त कर लिया गया था। कई निजी वॉलेट से होते हुए ये पैसा हमास तक पहुंचा था।
 
दिल्ली पुलिस की यह रिपोर्ट तब आई जब इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमास ने सोशल नेटवर्क पर फंड जुटाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसमें जनता से उनके खातों में क्रिप्टोकरेंसी जमा करने की अपील की गई है। इजरायली अधिकारियों ने यह भी कहा कि उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजों की मदद से कई क्रिप्टोकरेंसी खातों को फ्रीज कर दिया है।

Oct 11, 2023