BT EXCLUSIVE FULL INTERVIEW: 'भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है: PM मोदी

आगामी 9 और 10 सितंबर को Delhi में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले PM Modi ने Business Today के साथ 40 मिनट की एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिजनेस टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पीएम मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने कार्यालय में TV Today Network के न्यूज डायरेक्टर Rahul Kanwal, बिजनेस टुडे मैग्जीन के एडीटर Sourav Mazumdar और बिज़नेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडीटर Siddharth Zarabi से बात की। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत के समक्ष उन अवसरों पर बात की, जिनसे उन्हें वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिली। किस तरह से देश का डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता समेत कई और मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर बात की। पीएम मोदी से किए गए सवाल और उनके जवाबः-

सवाल: भारत को जी20 की अध्यक्षता ऐसे समय में मिली है जब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को लेकर उत्साहित हैं। आपके हिसाब से जी20 शिखर सम्मेलन एक उभरती आर्थिक शक्ति और वैश्विक आर्थिक मंचों पर एक विश्वसनीय आवाज के रूप में भारत की छवि को मजबूत करने में कैसे मदद करेगा?

पीएम मोदी: मुझे नहीं लगता कि किसी शिखर सम्मेलन के माध्यम से किसी देश की छवि और उसकी ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड ठोस तथ्यों पर काम करता है। वो परफॉर्मेंस पर काम करता है, न कि धारणा पर। चाहे वह वो तरीका हो जिससे भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ी और अन्य देशों को ऐसा करने में मदद की, या जिस तरह से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बनाने के लिए प्रबंधित किया, या जिस तरह से हमारी वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली लगातार मजबूत होती जा रही है। आज दुनिया भारत की प्रगति से परिचित है। इसलिए, किसी शिखर सम्मेलन को छवि निर्माण के चश्मे से देखना भारत की विकास गाथा को कमजोर करना है। जी20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद, दुनिया काफी उथल-पुथल से गुजरी है और स्वाभाविक रूप से, जी20 समूह के देशों ने भी चिंता महसूस की है। जी20 देशों ने यह भी महसूस किया कि सिर्फ अरबों-खरबों की बात करने से प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि मानव-केंद्रित विकास पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अनुभव है कि हमारी जी20 की अध्यक्षता के दौरान इसी तर्ज पर चर्चा होती रही है। इतनी सारी बैठकों और चर्चाओं में, हमने पुराने दृष्टिकोण में बदलाव और नए दृष्टिकोण को रास्ता देते देखा है. विकसित देश और विकासशील देश पहली बार एक साथ आएंगे और वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। हमने अफ़्रीकी संघ को आमंत्रित करके समावेशिता की नींव रखी है। हमारी जी20 की अध्यक्षता अब तक अभूतपूर्व रही है और जिस तरह से इस संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई जा रही है, वह अभूतपूर्व है. मुझे पूरा विश्वास है कि सभी देशों के सहयोग और उनके योगदान से यह सम्मेलन सफल रहेगा। जी20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत विश्व के लिए प्रेरणा का काम करेगा।

PM Modi के साथ न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, एडीटर सौरव मजूमदार और मैनेजिंग एडीटर सिद्धार्थ ज़राबी

सवाल: आपकी सरकार ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए बहुत मेहनत की है, आपको क्या लगता है कि भारत की अध्यक्षता के आखिर तक क्या प्रमुख परिणाम हासिल होंगे?

पीएम मोदी: आज, सुधारों के अभाव में दुनिया भर में बहुपक्षीय संस्थाएं विश्वसनीयता और विश्वास खो रही हैं। दूसरी ओर, कई छोटे समूह उभर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि बहुपक्षीय संस्थाओं के संदर्भ में जी20 कैसे आकार ले रहा है। दुनिया जी20 को एक प्रेरक शक्ति के रूप में मानवता के भविष्य को आकार देने वाली नीतियों को आकार देने में मदद करने के लिए देख रही है। जी20 समूह को दुनिया आशा की किरण के रूप में देख रही है और भारत के जी20 की अध्यक्षता के दौरान इसकी जमीन तैयार हो रही है। जो काम हुआ है और जो परिणाम अपेक्षित हैं, वे सभी भविष्यवादी हैं। यह G20 ग्लोबल साउथ की आवाज और चिंताओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। यह G20 महिला नेतृत्व वाले विकास को गति दे रहा है। जब टेक्नोलॉजी भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, तो यह G20 AI और DPI (डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता अग्रणी हरित पहल के रूप में एक धरती की दिशा में योगदान देगी। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी और समग्र विकास के उद्देश्य से ऐतिहासिक प्रयासों के रूप में एक परिवार की दिशा में योगदान देगी। भारत की जी20 की अध्यक्षता ग्लोबल साउथ की आवाज और समस्याओं को प्रतिबिंबित करने के साथ-साथ एआई और डीपीआई के रूप में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग में बड़ी छलांग लगाकर वन फ्यूचर की दिशा में योगदान देगी।

सवाल: एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की आवश्यकता के एक तत्काल वैश्विक मुद्दे में तब्दील होने के साथ, आप जी20 में क्या प्रगति हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं?

पीएम मोदी: मनुष्य को यह स्वीकार करना होगा कि इस समस्या की जड़ हम ही हैं। हां, कुछ बारीकियां हैं- ऐसे लोग हैं जो वर्तमान स्थिति के लिए दूसरों की तुलना में अधिक जिम्मेदार हैं। लेकिन हमें ग्रह पर मानव प्रभाव की वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, यह मुद्दा चुनौती या समस्या बनकर सामने नहीं आएगा। हम खुद ही इसका समाधान खोजेंगे, चाहे वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वह जीवनशैली के माध्यम से हो। आज इस मुद्दे पर दुनियाभर में सीमित दायरे में बातचीत होती है। जलवायु कार्यों पर आलोचना का माहौल है। इसलिए जलवायु एक्शन को लेकर देशों के बीच मनमुटाव है। यदि सारी ऊर्जा केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में खर्च की जाती है कि क्या नहीं करना चाहिए बजाय इसके कि क्या किया जाना चाहिए, तो इस तरह के दृष्टिकोण से कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा, अलग-अलग बटी हुई दुनिया एक आम चुनौती से नहीं लड़ सकती है। यही कारण है कि जी20 की अध्यक्षता के दौरान और इसके अलावा भी हमारा ध्यान इस मुद्दे पर दुनिया को एकजुट करने पर रहा है कि क्या किया जा सकता है। गरीबों और ग्रह, दोनों को मदद की जरूरत है। भारत इस पर न सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ बल्कि समाधान लाने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी 'वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड' पहल भी ऐसी ही सकारात्मक पहल थी। सोच को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यदि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो गरीब देश जलवायु परिवर्तन शमन पर कैसे काम कर सकते हैं? यदि अपर्याप्त जलवायु वित्त है, तो क्या गरीब देश जलवायु परिवर्तन शमन पर काम कर सकते हैं? हमारी अध्यक्षता जलवायु वित्त के लिए संसाधन जुटाने, व्यक्तिगत देश की जरूरतों के लिए बदलाव के लिए समर्थन तैयार करने को प्राथमिकता देता है। नवीन हरित टेक्नोलॉजी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम निम्न-कार्बन समाधानों के विकास और तैनाती में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समाधानों, नीतियों और प्रोत्साहनों पर जोर देते हैं। अपनी G20 अध्यक्षता के तहत, भारत परिवर्तन पर एक डायवर्स ग्लोबल पॉलिसी पैलेट की वकालत करता है, जो देशों को उनकी अनूठी स्थितियों के आधार पर कार्बन करों से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स तक विभिन्न मूल्य निर्धारण और गैर-मूल्य निर्धारण रणनीतियों में से चयन करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, भारत का अनुभव यह रहा है कि असली परिवर्तन जन आंदोलनों से, लोगों की भागीदारी से ही आता है। हमारा मिशन LiFE जीवनशैली परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाना चाहता है. जब प्रत्येक व्यक्ति जानेगा कि वह ग्रह के कल्याण में सीधा अंतर ला सकता है, तो परिणाम अधिक व्यापक होंगे।

सवाल: ऐसे कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जो भारत के जी20 एजेंडा का हिस्सा हैं। इनमें कर्ज में दबे देशों को डिफॉल्ट होने से बचाने में मदद करना शामिल है। इस दिशा में कितनी प्रगति हो पाई है और आपको कितनी उम्मीद है कि भारत की अध्यक्षता में इन मुद्दों पर क्या सहमति बन पाएगी?

पीएम मोदी: वित्तीय अनुशासन सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वह खुद को वित्तीय अनुशासनहीनता से बचाए, लेकिन साथ ही ऐसी ताकतें भी हैं जो कर्ज के संकट के जरिए अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। इन ताकतों ने दूसरे देशों की मजबूरी का फायदा उठाया और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया। जी20 ने 2021 से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कर्ज संबंधित कमजोरियों का पता लगाने को प्राथमिकता दी है। 2030 एसडीजी एजेंडा को प्राप्त करना इन देशों की प्रगति पर निर्भर करता है, फिर भी कर्ज उनके प्रयासों में बाधा डालता है, जिससे एसडीजी निवेश के लिए राजकोषीय स्थान सीमित हो जाता है. 2023 में, भारत की अध्यक्षता में, G20 ने कॉमन फ्रेमवर्क के माध्यम से ऋण पुनर्गठन को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया. भारत की अगुवाई से पहले, केवल चाड ने इस ढांचे के तहत ऋण पुनर्गठन किया था। भारत के फोकस के साथ, जाम्बिया, इथियोपिया और घाना ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने एक प्रमुख ऋणदाता होने के नाते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉमन फ्रेमवर्क से अलग, G20 मंचों ने भारत, जापान और फ्रांस की सह-अध्यक्षता वाली एक समिति के साथ, श्रीलंका के लिए ऋण पुनर्गठन समन्वय की सुविधा प्रदान की। भारतीय अध्यक्षता में वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत भी हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता IMF, विश्व बैंक और G20 प्रेसीडेंसी ने की। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावी ऋण उपचार की सुविधा के लिए संचार को मजबूत करना और कॉमन फ्रेमवर्क के भीतर और बाहर दोनों प्रमुख हितधारकों के बीच एक आम समझ को बढ़ावा देना है।

Business Today के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री Narendra Modi

सवाल: क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के लिए एक वैश्विक ढांचे की बात की गई है। इस पर क्या प्रगति हुई है?

पीएम मोदी: टेक्नोलॉजी में बदलाव की तीव्र गति एक वास्तविकता है- इसे नजरअंदाज करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय, इसे अपनाने, लोकतंत्रीकरण और एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। साथ ही, इसके आसपास के नियम, रेगुलेशन और ढांचा किसी एक देश या देशों के समूह से संबंधित नहीं होने चाहिए। इसलिए न केवल क्रिप्टो, बल्कि सभी उभरती टेक्नोलॉजी को एक वैश्विक ढांचे और नियमों की आवश्यकता है। एक वैश्विक सर्वसम्मति-आधारित मॉडल की आवश्यकता है, विशेष रूप से वह जो ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर विचार करता हो। हम विमानन के क्षेत्र से सीख सकते हैं, चाहे वह हवाई यातायात नियंत्रण हो या हवाई सुरक्षा, इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सामान्य वैश्विक नियम और कानून हैं। पिछले नौ महीनों में, ऋण और क्रिप्टो एजेंडा पर बड़े प्रयास और मेहनत की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता ने क्रिप्टो पर चर्चा को वित्तीय स्थिरता से परे बढ़ावा दिया है, ताकि इसके व्यापक आर्थिक निहितार्थों पर विचार किया जा सके, विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, G20 इन मामलों पर आम सहमति पर पहुंचा और तदनुसार मानक-निर्धारण निकायों का मार्गदर्शन किया। हमारी अध्यक्षता ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों में गहन विचार करते हुए समृद्ध सेमिनारों और चर्चाओं की भी मेजबानी की। हमने इस पर विचार करना रोका नहीं है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हम आगे के रास्ते पर ठोस जानकारी भी लेकर आए हैं और साथ ही यह भी कि हमें कितनी तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है. इसलिए, हमारा रोड मैप विस्तृत और कार्य-उन्मुख है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2014 से जो प्रयास किए हैं वे 40-45 साल पहले किए जाने चाहिए थे

सवाल: भारत ने बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) के स्ट्रक्चर में सुधार के महत्वपूर्ण एजेंडे को उठाया है। पहले जितने भी प्रयास हुए, उनका अधिक प्रभाव नहीं हो पाया. आपको किस हद तक उम्मीद है कि जी20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान इस एजेंडे को महत्व दिया जाएगा?

पीएम मोदी: एमडीबी एजेंडे पर, हाल तक जी20 में प्रयास मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रहे हैं कि उनकी बैलेंस शीट को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है ताकि वे अपने मौजूदा संसाधनों का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। हालांकि, महामारी के बाद से, यह एहसास हुआ है कि एमडीबी को जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि जैसी वैश्विक चुनौतियों को अपने मूल विकास मैंडेट के भीतर एकीकृत करने की आवश्यकता है।इसके लिए एमडीबी के कार्यों के मौजूदा ढांचे में सुधार और उनके मौजूदा वित्तीय संसाधनों के विस्तार की आवश्यकता होगी। पूरे ग्लोबल साउथ में इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। अपनी अध्यक्षता के दौरान हम इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम रहे हैं। पहले के विपरीत, एमडीबी में सुधारों की मांग अब खुद एमडीबी के शेयरधारकों की ओर से आ रही है. एमडीबी के शेयरधारकों को अब इस मुद्दे के महत्व का एहसास हुआ है। भारत की अध्यक्षता ने एमडीबी को मजबूत करने पर जी20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की स्थापना की। इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय की जानकारी रखने वाले कई सर्वश्रेष्ठ लोग शामिल हैं. समूह ने अपनी रिपोर्ट का खंड 1 प्रस्तुत कर दिया है और खंड 2 अक्टूबर में पेश किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें काफी हद तक एमडीबी की वित्तीय ताकत बढ़ाने, गरीबी हटाने के लिए उधार के स्तर को बढ़ाने और उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ साझा समृद्धि को बढ़ावा देने पर भारत के विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं। इस रिपोर्ट और आम सहमति बनाने के लिए संवादों के माध्यम से, भारत ने एमडीबी सुधारों पर बड़ी वैश्विक बातचीत में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से शामिल किया है।

सवाल: भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, यूपीआई, कोविन और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी सेवाएं लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाने में बहुत सफल रही हैं। भारत डेवलपमेंट मॉडल के रूप में जी20 जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें किस तरह से पेश कर सका और इनके इस्तेमाल में अन्य देशों की मदद करने में कितना सक्षम रहा?

पीएम मोदी: सामाजिक न्याय के लिए समावेशी विकास पहली आवश्यकता है और समावेशी विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने की जरूरत है। भारत ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी बड़ी सहायक हो सकती है। टेक्नोलॉजी ने भारत को लोगों का भला करने में काफी मदद की है। हमने टेक्नोलॉजी से समावेशी विकास और व्यवस्था में भी सुधार किया है। कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत सुधार हुआ है। इससे न केवल व्यवस्था में सुधार हुआ है बल्कि गरीबों के लिए किफायती लोन और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। आज, हमारे लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और इसका उपयोग करने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिल रही है। यह तथ्य कि वैश्विक डिजिटल भुगतान लेनदेन का 46% अब भारत में है, हमारी नीतियों की सफलता का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुनिया आज भारत को इनोवेशन के इनक्यूबेटर के रूप में देखती है। दुनियाभर के एक्सपर्ट्स ने न केवल भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल की तारीफ की है, बल्कि विश्व नेताओं के साथ अपनी बैठकों के दौरान मुझे भी उनमें काफी रुचि महसूस हुई है. भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में उत्पादों का एक विविध भंडार है जो ग्लोबल साउथ और विकसित दुनिया दोनों में उपयोगिता पाता है. कई देश हमारे अनुभव से सीखने में रुचि रखते हैं, और हमने कम से कम एक दर्जन देशों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग शुरू किया है। हम टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर वैश्विक विकास में तेजी लाने के लिए जी20 देशों के साथ काम कर रहे हैं, विशेष रूप से डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक आम दृष्टिकोण के माध्यम से डिजिटल पब्लिक गुड्स के कांसेप्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी G20 सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर सराहना की गई है। हमें विश्वास है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती लोकप्रियता वैश्विक वित्तीय समावेशन और जीवन को आसान बनाने में काफी मदद करेगी।

सवाल: ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद के लिए जी20 मंच का उपयोग करने पर चर्चा हुई है।आपकी सरकार इस संबंध में किस प्रकार आगे बढ़ने की उम्मीद करती है?

पीएम मोदी: यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो काफी समय तक वृद्धिशील विकास का युग रहा है। लेकिन आज, चीजें बदल गई हैं। वृद्धिशील परिवर्तन के युग से, हम विघटनकारी नवाचारों के युग में चले गए हैं। जितना परिवर्तन पहले 100 वर्षों में देखा जाता था, वह अब केवल 10 वर्षों में हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकारों और समाज को तेजी से हो रहे बदलावों को समझने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम भारत की बात करें तो हमने न केवल स्टार्ट-अप की क्षमता को समझा, बल्कि उन्हें लॉन्च पैड भी उपलब्ध कराया। हमने युवाओं को कई अवसरों से जोड़ा। हमने अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब्स शुरू की। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं जिनमें 75 लाख छात्रों ने लाखों इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। हमने इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं और बड़ी संख्या में हैकथॉन आयोजित किए हैं। हमने विभिन्न देशों के साथ साझेदारी में हैकथॉन भी आयोजित किए हैं। इससे 'प्रॉब्लम सॉल्विंग' की मानसिकता का विकास हुआ। इन सभी हस्तक्षेपों से स्टार्ट-अप का तेजी से उदय हुआ है और ये स्टार्ट-अप बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आज, भारत में लगभग एक लाख स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत को स्टार्टअप के हब के तौर पर देखते हैं। यह स्वाभाविक है कि हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसमें और इजाफा हो। हमारी सफलता के आधार पर और विश्व स्तर पर स्टार्ट-अप के महत्व को पहचानते हुए, भारत ने अपने G20 नेतृत्व के दौरान स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जी20 के तहत यह अपनी तरह की पहली पहल है। यह समूह विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को एक साझा मंच पर एक साथ लाकर वैश्विक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य कर रहा है। यह स्टार्ट-अप का समर्थन करने और स्टार्ट-अप, कॉरपोरेट्स, निवेशकों, इनोवेशन एजेंसियों और अन्य प्रमुख इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स के बीच दुनियाभर में तालमेल बनाने में बढ़ावा देता है। हमें उम्मीद है कि वे क्षमता निर्माण, फंडिंग गैप को कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना और समावेशी ईकोसिस्टम में विकास जैसे क्षेत्रों के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इस नए एंगेजमेंट ग्रुप की बैठकों ने काफी दिलचस्पी पैदा की है और हमें उम्मीद है कि यह खुद को जी20 प्रक्रिया के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करेगा।

इतिहास पर नजर डालें तो काफी समय तक वृद्धिशील विकास का युग रहा है

सवाल: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। क्या आपको लगता है कि इस वित्त वर्ष देश की अर्थव्यवस्था अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करेगी?

पीएम मोदी: पिछले कुछ वर्षों का अनुभव बताता है कि भारत ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आज, हम अधिकांश देशों की तुलना में तेजी से विकास कर रहे हैं और हमारे लोग इसके लिए श्रेय के पात्र हैं। अब, जब हम और भी तेजी से विकास करने की आकांक्षा रखते हैं, तो हमारे लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे-जैसे हम विकास की अगली छलांग लगाएंगे, हमारा नेशनल कैरेक्टर एक बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे स्वदेशी आंदोलन ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को बड़ी ताकत दी, वैसे ही आज के जन आंदोलन विकास की अगली लहर को शक्ति देंगे। यह वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग में जीरो डेफिसिट और जीरो इफेक्ट, जीरो इंपोर्ट, कृषि में अधिकतम निर्यात और ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता के मंत्र के माध्यम से होगा। जैसे-जैसे हमारे नागरिक इन सिद्धांतों को अपना रहे हैं, हम भी अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ रहे हैं। वैश्विक निर्माता भारत आ रहे हैं और अभूतपूर्व रोजगार सृजन का युग सामने आ रहा है, और जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं, तो मेरे लिए, भारत में भारतीयों के पसीने और मेहनत से बनी हर चीज लोकल है करीब 10 साल पहले भारत की गिनती फ्रैजाइल 5 देशों में हो रही थी। भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता था जो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। 10 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 10 वर्षों में, भारत को अब अपार संभावनाओं वाले देश के रूप में देखा जाता है जो प्रभावशाली प्रदर्शन से समर्थित है। हाल के वर्षों में सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर देने से निजी पूंजीगत व्यय में भी मदद मिल रही है। भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 34% है, जो 2013-14 के बाद से सबसे अधिक है। 2022-23 में ऋण वृद्धि लगभग 15% तक बढ़ गई, जो लगभग एक दशक में सबसे मजबूत है। ये एक नए निजी पूंजीगत व्यय चक्र की शुरुआत की ओर इशारा करता है। मौजूदा वर्ष में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में घरेलू खपत अधिक है। महंगाई दर कम हो रही है, विदेशी मुद्रा का फ्लो मजबूत बना हुआ है। आप जिन भी संकेतकों की तरफ देखें पता चलेगा कि विकास हो रहा है। बीते नौ सालों में एफडीआई दोगुना हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हुआ है। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय पांच गुना से अधिक बढ़ा है। बैंकों की बैलेंस शीट दुरुस्त हो गई है और बैंक मुनाफा भी कमा रहे हैं। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी और हमारे लोगों के लिए अभूतपूर्व अवसर और समृद्धि लाएगी।

सवाल: ऐप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खोलने में रुचि दिखाई गई है।आपको क्या लगता है कि देश ने दुनियाभर के देशों के लिए चीन की जगह वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने में किस हद तक प्रगति की है? आप मेक इन इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन कैसे करते हैं और आपको क्या लगता है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन+1 धुरी से भारत को लाभ पहुंचाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है?

पीएम मोदी: हमारे पास दुनिया की सबसे युवा और सबसे प्रतिभाशाली पीढ़ी है। क्या उन्हें प्रगति के सपने देखने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए? अगर भारत के पास इतना बड़ा बाज़ार है तो क्या उसे मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने का भी सपना नहीं देखना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मेरे साथी नागरिकों को विकसित देशों जैसी अच्छी सुविधाएं मिलें। दुनिया आज भारत की ताकत को पहचान रही है। वे यहां आ रहे हैं क्योंकि यह उनकी कंपनी, उनके उत्पाद और उनके मुनाफे के लिए अच्छा है। हम जो प्रयास 2014 से कर रहे हैं वह 40-45 साल पहले ही कर देना चाहिए था। उस समय देश को पता था कि कौन सा काम करना सही है, लेकिन निर्णय लेने वालों ने गलत फैसले लिए। हम 2014 से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, हमारे कार्यबल के कौशल विकास, सहायक नीतियों और आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करके, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बदल रहे हैं। भारत में ऐप्पल के मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट में बढ़ोतरी, माइक्रोन का भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करने का निर्णय, ये सभी एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाते हैं। भारत को प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में बदलने में सक्षम होने के लिए पैमाने और मात्रा का निर्माण महत्वपूर्ण है। यहीं पर सप्लाई चेन के विकास के लिए निवेश आकर्षित करना और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का निर्माण आवश्यक है। हमारी पीएलआई योजनाएं कंपनियों को साल दर साल अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

सवाल: जियोपॉलिटकल समीकरण विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सहमति को जटिल बना दिया है। जी20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान आपको कितनी उम्मीद है कि ऐसे मुद्दों पर सहमति बन पाएगी, जिन पर आमतौर पर वैश्विक स्तर पर सहमति बनने में दिक्कतें आ रही हैं? हम देख रहे हैं कि कई देश रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. जी20 अध्यक्ष के तौर पर क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिल सके?

पीएम मोदी: इस मुद्दे के साथ G20 या हमारी G20 अध्यक्षता को जोड़ना सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो इन सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मेरा ध्यान इस बात पर है कि हम अपने G20 अध्यक्ष पद को उन विकासात्मक मुद्दों पर साझा स्थिति बनाने के लिए प्रेरित करें जो ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सवाल: आपने अफ्रीकी संघ को जी20 की सदस्यता दिलाने की पुरजोर वकालत की। आप G20 में अफ्रीकी संघ की क्या भूमिका देखते हैं और क्या आप नई उभरती विश्व व्यवस्था को आकार देने में अफ्रीकी महाद्वीप की भूमिका के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं?

पीएम मोदी: अक्टूबर 2015 में, हमने नई दिल्ली में एक बड़ा भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। यह एक बड़ा प्रयास था जहां अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों के नेता भारत आए थे। यह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का सही समय था। दुर्भाग्य से हमारे देश की मीडिया ने उस घटना के महत्व और विशिष्टता को नहीं समझा। मैं ग्लोबल साउथ के देशों के लिए गहराई से महसूस करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमें वैश्विक विकास एजेंडे पर प्रगति करनी है तो हमें विकासशील विश्व को महत्व देना होगा। यदि हम उन्हें गौरवपूर्ण स्थान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी प्राथमिकताओं को समझते हैं, तो उनमें वैश्विक भलाई में योगदान देने की क्षमता है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैंने पहली बार अहमदाबाद में अफ्रीकी विकास बैंक के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। यह पहली बार था जब उन्होंने अफ्रीका के बाहर अपनी बैठक आयोजित की थी।यह एक बड़ी कामयाबी थी। इस बार, हमने वसुधैव कुटुंबकम को अपने G20 अध्यक्ष पद के आदर्श वाक्य के रूप में रखने का निर्णय लिया। यह हमारी मौलिक आस्था और लोकाचार पर आधारित है। यदि हम विकासशील देशों को शामिल नहीं करते हैं, तो हम वसुधैव कुटुंबकम को कैसे साकार कर सकते हैं? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य कैसे हो सकता है? इसीलिए, G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद, मैंने जो पहला कार्यक्रम आयोजित किया, वह इस वर्ष जनवरी में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था। उनकी बात सुनने के बाद, उनकी प्राथमिकताओं और समस्याओं को समझने के बाद, हमने अपनी जी20 अध्यक्षता के लिए एजेंडा तय किया। हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को जी20 के एजेंडे में लाए हैं और हमने प्रगति की है। इसी भावना के साथ मैंने हमारी अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाने की पहल की है। मुझे विश्वास है कि हमें इसे साकार करने के लिए समर्थन प्राप्त होगा। यह G20 को अधिक प्रतिनिधिक बनाएगा और वैश्विक दक्षिण को अधिक आवाज देगा। विश्व व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा तब उभरता है जब देशों को लगता है कि निर्णय लेने में उनके विचारों, समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है. हमारा मानना है कि विकासशील दुनिया की आवाज और भागीदारी के बिना वैश्विक चुनौतियों का स्थायी समाधान नहीं पाया जा सकता है। जब वैश्विक शासन संस्थानों की बात आती है, तो विशेष रूप से अफ्रीका को उचित मान्यता और स्थान नहीं दिया गया है।भारत और अफ्रीका के बीच बहुत विशेष संबंध हैं और भारत वैश्विक मामलों में अफ्रीका की बड़ी भूमिका का दृढ़ समर्थक रहा है। G20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान, हमने G20 में अफ्रीकी संघ के लिए एक स्थायी सीट की तलाश करने की पहल की है, और हमें विश्वास है कि हमारे प्रस्ताव को अन्य G20 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा।हमारा मानना है कि यह कदम अफ्रीकी महाद्वीप को वैश्विक मंच पर अपनी समस्याओं और दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम बनाएगा और विश्व व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों नेताओं ने वर्तमान चीन-भारत संबंधों और साझा हित के अन्य सवालों पर विचारों का स्पष्ट और गहन आदान-प्रदान किया। राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन-भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के सामान्य हितों को पूरा करता है, और दुनिया और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी अनुकूल है, चीनी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर बयान पढ़ा गया। इसमें कहा गया है, "दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखना चाहिए और सीमा मुद्दे को ठीक से संभालना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति की रक्षा की जा सके।" एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत और चीन के बीच संबंधों में लद्दाख में सीमा तनाव के बाद महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। दोनों देश स्थिति को शांत करने के प्रयास में कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता में लगे हुए हैं, हालांकि, संघर्ष अनसुलझा है।