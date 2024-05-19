Air India Flights: कोच्चि जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के इंजन में लगी आग, बेंगलुरु में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

बेंगलुरु से कोच्चि जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान में कहा कि सभी यात्रियों और चालक दल को निकाल लिया गया है और कोई भी हताहत की जानकारी नहीं मिली है.

सूत्रों के मुताबिक, विमान ने उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही आग लगाने का पता चला गया था तुरंत हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

केआईए का प्रबंधन करने वाले बीआईएएल के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि 18 मई , 2024 को बेंगलुरु से कोच्चि जा रही IX1132 के एक इंजन में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद रात साढ़े 11 बजे करीब बीएलआर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.लैंडिंग के तुरंत बाद विमान में लगी आग पर काबू पा लिया गया।

सुरक्षित निकाले गए सभी यात्री

बीआईएएल के प्रवक्ता ने बताया कि विमान से सभी 179 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को फ्लाइट से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान भरने के बाद राइट इंजन से आग लग गई थी। चालक दल ने किसी भी मेहमान को चोट नहीं पहुंचाए बिना निकासी पूरी कर ली। हमें इससे हुई असुविधा के लिए खेद है और हम अपने अतिथियों को जल्द-से-जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं।