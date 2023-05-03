Airlines द्वारा मंगलवार को दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने के बाद कम लागत वाले वाहक Go First के कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। एयरलाइन ने 5 मई तक उड़ान संचालन भी निलंबित कर दिया है। एयरलाइन के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ने नाम न छापने की शर्त पर बिजनेस टुडे बाज़ार से बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी के वित्तीय संकट के बारे में कर्मचारियों को पहले से पता था क्योंकि कई बार सैलरी में देरी हुई थी।

उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि यह सबसे अच्छी वित्तीय स्थिति में नहीं था क्योंकि हमारे वेतन में अक्सर देरी होती थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हालत इतनी गंभीर है. कम से कम मुझे और मेरे साथ काम करने वालों को जानकारी नहीं थी। एक केबिन क्रू मेंबर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि कर्मचारियों को 5 मई के बाद कंपनी की कार्रवाई के बारे में पता नहीं है।

"हम नहीं जानते कि शुक्रवार के बाद क्या होगा। शुक्रवार के बाद ग्राहकों और उनकी फ्लाइट को लेकर सभी चिंतित हैं, लेकिन स्टाफ भी अनिश्चितता के घेरे में है। हमें ठीक से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है।

बढ़ते घाटे को लेकर मंगलवार शाम को गो फर्स्ट एयरलाइन ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालियापन के लिए दायर किया था।

एयरलाइन ने इस बात पर जोर दिया कि यदि America से मिलने वाले इंजन समय पर मिल जाते तो वे अगस्त या सितंबर 2023 तक पूर्ण परिचालन फिर से शुरू कर सकते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसलिए कंपनी को एनसीएलटी में जाना पड़ा।