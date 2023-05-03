NCLT नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन Go First की दिवालियापन याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। मंगलवार को, गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड या गो फर्स्ट ने कहा कि प्रैट और व्हिटनी इंजनों की लगातार बढ़ती विफलता के कारण IBC की धारा 10 के खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था।

advertisement

IBC की धारा 10 के खुद को दिवालिया घोषित कर दिया

एयरलाइन ने डेलावेयर संघीय अदालत में America स्थित इंजन निर्माता के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर किया है। कंपनी ने कहा कि प्रैट एंड व्हिटनी (पी एंड डब्ल्यू) द्वारा इंजनों की आपूर्ति न करने के कारण एयरलाइन ने 28 विमानों को खड़ा कर दिया है, जो उसके बेड़े के आधे से अधिक है।

28 विमानों को खड़ा कर दिया है,

अमेरिकी एयरोस्पेस प्रमुख प्रैट एंड व्हिटनी (पीडब्ल्यू) ने अपनी ओर से कहा है कि गो फर्स्ट का भुगतान न करने का लंबा इतिहास रहा है। बुधवार को सीईओ कौशिक खोना ने कहा कि एयरलाइंस ने प्रैट एंड व्हिटनी को सभी आवश्यक भुगतान कर दिए हैं।

Also Read: Airlines बंद होने के बाद अब क्या करेंगे 5,000 कर्मचारी?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में खोना ने यह भी कहा कि वे कम से कम 15 मई तक टिकट नहीं बेचेंगे। अभी तक एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा है कि 3, 4 और 5 मई को उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।