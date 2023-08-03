आज किन शेयरों पर होगी नजर, क्या हैं ख़बरों वाले शेयर

मॉर्गन स्टेनली द्वारा भारतीय शेयरों को 'ओवरवेट' में अपग्रेड करने के बाद गुरुवार को घरेलू इक्विटी सूचकांक ऊंचे स्तर पर खुलने की संभावना है। शुरुआती कारोबार में एशियाई शेयर गिर गए, जबकि अमेरिकी शेयर रातों-रात बड़ी कटौती के साथ बंद हुए, क्योंकि वहां के निवेशकों ने फिच द्वारा अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट को पचा लिया।

निफ्टी आउटलुक

निफ्टी 31 मार्च के बाद पहली बार 20-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डीईएमए) 19,562 से नीचे बंद हुआ। एफपीआई ने लगातार पांचवें कारोबारी सत्र के लिए अपने लंबे पदों को समाप्त कर दिया और 6 जुलाई को लॉन्ग शॉर्ट अनुपात अब 73 प्रतिशत से गिर गया है। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक अश्विन रमानी ने कहा, 1 अगस्त को यह 51 फीसदी हो गया।

गिफ्ट निफ्टी सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 25.5 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 19,526 पर कारोबार कर रहा था, जो गुरुवार को घरेलू बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई शेयर गिरावट के साथ खुले

फिच द्वारा अमेरिकी संप्रभु ऋण को कम करने के बाद गुरुवार को एशियाई शेयरों में नरमी देखी गई, जिससे मुनाफावसूली बढ़ गई, निवेशकों का ध्यान अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के दर निर्णय और ऐप्पल और अमेज़ॅन से होने वाली कमाई पर केंद्रित हो गया है। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.25 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 1.42 प्रतिशत गिर गया; चीन का शंघाई 0.09 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 0.19 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.63 प्रतिशत गिर गया।

तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी

तेल की कीमतें मामूली रूप से अधिक थीं क्योंकि बाजार में अमेरिकी इन्वेंट्री डेटा में तेजी और ओपेक+ आउटपुट कटौती की संभावना बढ़ गई थी। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.2 प्रतिशत बढ़कर .33 प्रति बैरल पर और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 0.1 प्रतिशत बढ़कर .6 पर पहुंच गया।

डॉलर चार सप्ताह के उच्चतम स्तर पर

गुरुवार को डॉलर चार सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, जिसने अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट को दरकिनार कर दिया, जिसने देश के राजकोषीय दृष्टिकोण पर संदेह पैदा कर दिया था, और इसके बजाय मजबूत निजी पेरोल डेटा से बढ़त मिली। डॉलर इंडेक्स आखिरी बार 102.56 पर था।

अमेरिकी शेयर तेजी से नीचे बंद हुए

वॉल स्ट्रीट बुधवार को एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट के साथ लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग में कटौती के एक दिन बाद निवेशकों ने पांच महीने के लाभ पर मुनाफा कमाया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 348.16 अंक या 0.98 प्रतिशत गिरकर 35,282.52 पर, एसएंडपी 500 63.34 अंक या 1.38 प्रतिशत गिरकर 4,513.39 पर और नैस्डैक कंपोजिट 310.47 अंक या 2.17 प्रतिशत गिरकर 13,973.45 पर आ गया।

Q1 परिणाम आज

भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेज, सन फार्मास्यूटिकल्स, वरुण बेवरेजेज, अदानी पावर, डाबर इंडिया, आयशर मोटर्स, ज़ोमैटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, कमिंस, ल्यूपिन, एमआरएफ, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, दीपक नाइट्राइट, कंसाई नेरोलैक पेंट्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, रेडिको खेतान, केईसी इंटरनेशनल, पीरामल फार्मा और ब्लू स्टार उन कंपनियों में शामिल हैं जो दिन के दौरान जून 2023 तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करेंगी।

एसएफबीसी फाइनेंस का आईपीओ आज शुरू होगा

एसबीएफसी फाइनेंस की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आज सदस्यता के लिए खुलेगी क्योंकि कंपनी का इरादा 260 शेयरों के लॉट साइज के साथ 54-57 रुपये प्रति शेयर की रेंज में अपने शेयर बेचकर प्राथमिक मार्ग के माध्यम से 1,025 करोड़ रुपये जुटाने का है। यह इश्यू सोमवार, 7 अगस्त तक सदस्यता के लिए खुला है। एसबीएफसी फाइनेंस एक छाया ऋणदाता है जो सुरक्षित स्वर्ण ऋण और एमएसएमई ऋण प्रदान करता है।

F&O प्रतिबंध में स्टॉक

चार स्टॉक- गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी), हिंदुस्तान कॉपर, पीरामल एंटरप्राइजेज और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस- को गुरुवार, 3 अगस्त के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा एफएंडओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है।

एफपीआई ने 1,878 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

एनएसई के पास उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई ने बुधवार को घरेलू शेयरों में 1,877.84 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता बने। घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 2.23 करोड़ रुपये के भारतीय इक्विटी के शुद्ध विक्रेता थे।

डॉलर के मुकाबले रुपया 45 पैसे टूटा

कमजोर घरेलू इक्विटी और निरंतर विदेशी फंड बहिर्वाह के बीच बुधवार को रुपये में लगभग छह महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45 पैसे गिरकर 82.67 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में जोखिम के प्रति अनिच्छा और कमजोर एशियाई मुद्राओं के कारण रुपया नकारात्मक रुख में कारोबार कर रहा था। विदेशों में प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले मजबूत डॉलर के कारण स्थानीय इकाई पर नकारात्मक दबाव भी था।

नोट: पीटीआई, रॉयटर्स और अन्य एजेंसियों के इनपुट के साथ