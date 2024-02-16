UPI Payment: Mauritius-Sri Lanka के बाद अब इस देश में भी चलेगा UPI का सिक्का

scorecardresearch
NewsकारोबारUPI Payment: Mauritius-Sri Lanka के बाद अब इस देश में भी चलेगा UPI का सिक्का

पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका, मॉरीशस और फ्रांस में UPI सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए UPI की पहुंच का विस्तार हुआ है।

Adarsh
New Delhi ,UPDATED: Feb 16, 2024 18:10 IST
भारत के UPI का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। Mauritius-Sri Lanka के बाद अब Nepal में भी आप आसानी से UPI
प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत के सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल के नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत के UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (National Payments Interface ) के इंटीग्रेशन के लिए समझौता किया है। यह समझौता RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की उपस्थिति में हुआ। यह समझौता नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय शाखा द्वारा नेपाल में UPI की तैनाती की सुविधा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो साल बाद हुआ है।

भारत और नेपाल

इस समझौते का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच तेजी से पेमेंट के लिए एक सिस्टम स्थापित करना है। इसके जरिए दोनों ही देशों के नागरिक यूपीआई के जरिए क्रॉस बार्डर भुगतान कर सकेंगे। RBI ने एक बयान में कहा, "UPI-NPI लिंकेज के जरिए तेजी से भुगतान प्रणालियों को जोड़ने में भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। UPI और NPI को जोड़ने के लिए जरूरी प्रणालियों को जल्द ही लागू किया जाएगा।

UAE

इसके अलावा भारत ने UAE के तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म AANI के साथ UPI को जोड़ने के लिए एक MoU पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, सीमा पार लेनदेन को बढ़ावा देना और देशों के बीच बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।

पीएम नरेंद्र मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका, मॉरीशस और फ्रांस में UPI सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए UPI की पहुंच का विस्तार हुआ है। UPI अब भूटान, ओमान, दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक कि फेमस एफिल टॉवर में भी भुगतान के लिए उपलब्ध है।

Feb 16, 2024