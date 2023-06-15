दिल का दौरा ना पड़े, करना होगा आपको ये काम, डॉक्टर का नुस्खा वायरल

Hyderabad के एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति पहुंचा। व्यक्ति ने कहा कि मुझे दिल के दौरे से नहीं मरना है और मेरे पिता हाल ही में दिल के दौरे से मर चुके हैं। मुझे कुछ उपाय बताएं। चाहें तो Aspirin खाने की सलाह दें या फिर कोई दवाई लिख दे जिससे दिल का दौरा ना पड़े। Doctor Sudhir Kumar एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 37 साल के इस व्यक्ति को एक गोली लिखने की बजाए 6 काम करने की सलाह दे डाली और फिर ये नुस्खा ट्वीटर पर शेयर कर दिया ताकि बाकी लोगों को भी लाभ मिल सके। ट्वीटर पर आजकल ये नुस्खा वायरल हो रहा है।

advertisement

Also Read: Realme के सीईओ Madhav Seth ने छोड़ी कंपनी, ट्वीट कर कंपनी के बारे कही बातें

डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि सबसे पहले आप अपने काम के घंटे 50% कम करो और आपको केवल 7 से 8 घंटा काम करना है। साथ ही डॉक्टर साहब ने 30 से 40 मिनट तक रोज चलना, शराब से पूर्ण परहेज करना, स्वस्थ आहार को अपनाने की सलाह दी। डॉक्टर सुधीर ने कहा कि 3 महीने तक ये काम कीजिए और काफी हद तक बीमारियों का खतरा घट जाएगा। डॉक्टर सुधीर ने भोजन में शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोहाइड्रेट घटाने के लिए कहा।

डॉक्टर Sudhir Kumar एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 37 साल के व्यक्ति को एक गोली लिखने की बजाए 6 काम करने की सलाह दे डाली

डॉक्टर साहब की ये सलाह ट्वीटर पर काफी वायरल हो रही है। कई यूजर्स कह रहे हैं कि 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करने, लो शुगर डाइट लेने, तनाव कम रखने और काम के घंटे कम करने से अगर हम गंभीर बीमारियों से दूर रहें तो इसमें बुराई क्या है।

Also Read: सबसे बड़ा बैंक और बैंक के चेयरमैन लेते हैं बस इतना वेतन?