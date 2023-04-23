scorecardresearch
Corona: ये कोरोना स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक नहीं- पूनावाला

मौजूदा कोविड मामलों को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कहते हैं कि मौजूदा कोविड का मौजूदा स्ट्रेन हल्का है, 5-6 मिलियन कोवोवैक्स खुराक का उत्पादन पहले ही हो चुका है और इसलिए घबराने की बात नहीं है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 23, 2023 17:56 IST
Corona: मौजूदा कोविड का स्ट्रेन हल्का है

मौजूदा कोविड मामलों को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कहते हैं कि मौजूदा कोविड का मौजूदा स्ट्रेन हल्का है, 5-6 मिलियन कोवोवैक्स खुराक का उत्पादन पहले ही हो चुका है और इसलिए घबराने की बात नहीं है।पूनावाला ने मार्च से देश में बढ़ते कोरोनावायरस के मामलों के बीच पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा स्ट्रेन पर वैक्सीन प्रभावी है।

गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले 24 घंटों में 12,193 नए COVID-19 मामले दर्ज किए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 67,556 हो गई है। पूनावाला ने कहा, "हम अमेरिका और यूरोप में कोवोवैक्स उपलब्ध करा रहे हैं। 

Covid Vaccine 5-6 मिलियन खुराक का उत्पादन पहले ही हो चुका है

यह भारत में बना एकमात्र कोविड वैक्सीन है, जिसे अमेरिका और यूरोप में मंजूरी मिली है। वर्तमान में मांग बहुत कम है।"
केंद्र ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित आठ राज्यों से किसी भी संभावित वायरस के प्रकोप पर कड़ी नजर रखने और फैलने से रोकने के लिए आवश्यक होने पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

