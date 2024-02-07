TCS का मार्केट कैप ₹15 लाख करोड़ के पार, ऐसा करने वाली देश की दूसरी कंपनी

Tata Group की IT कंपनी Tata Consultancy Services (TCS) का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹15 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। BSE के अनुसार मंगलवार को मार्केट बंद होने पर इसका मार्केट कैप 15.12 लाख करोड़ रुपए रहा। TCS 15 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली टाटा ग्रुप की पहली कंपनी है। इसके अलावा Tata Group का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ के पार निकल गया है।

advertisement

Also Read: Hindenburg Report के बाद पहली डॉलर बॉन्ड सेल लाएगा Adani Group

TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से TCS देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा ये 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की दूसरी कंपनी है। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.32 लाख करोड़ है।