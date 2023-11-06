TCS Share News: कंपनी ने शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल किया, एलिजाबेथ मैथ्यू को LeaD कार्यक्रम का हेड बनाया

भारतीय आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने Elizabeth Matthew को TCS LeaD के पद पर नियुक्ति किया है। LeaD टीसीएस का विविधता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनल प्रोजेक्ट है। बिजनेस टुडे बाजार ने ने इस पर पुष्टि के लिए टीसीएस से संपर्क किया है। कंपनी का जवाब आने पर स्टोरी अपडेट कर दी जाएगी। आंतरिक ईमेल के अनुसार, मैथ्यू ने कार्यकारी अनंत हैडेल का स्थान लिया है, जिन्होंने कंपनी में एक अलग जिम्मेदारी संभाली है।

उनके लिंक्डइन से मिली जानकारी के अनुसार, मैथ्यू 1989 से टीसीएस से जुड़े हुए हैं। उनकी नियुक्ति कंपनी के नव नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृतिवासन द्वारा किए गए कई नेतृत्व परिवर्तनों में से एक है। कृतिवासन ने जून 2023 में पूर्व सीईओ राजेश गोपीनाथन का पदभार संभाला। इस साल जुलाई से, कंपनी प्रबंधन द्वारा कई प्रमुख प्रबंधन भूमिकाओं में फेरबदल किया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, टीसीएस ने घोषणा की कि उनके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, के अनंत कृष्णन, 31 जुलाई, 2023 को सेवानिवृत्त हो गए।