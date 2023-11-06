scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारTCS Share News: कंपनी ने शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल किया, एलिजाबेथ मैथ्यू को LeaD कार्यक्रम का हेड बनाया

TCS Share News: कंपनी ने शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल किया, एलिजाबेथ मैथ्यू को LeaD कार्यक्रम का हेड बनाया

इस साल जुलाई से, कंपनी प्रबंधन द्वारा कई प्रमुख प्रबंधन भूमिकाओं में फेरबदल किया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, टीसीएस ने घोषणा की कि उनके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, के अनंत कृष्णन, 31 जुलाई, 2023 को सेवानिवृत्त हो गए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 6, 2023 13:31 IST
भारतीय आईटी कंपनी TCS ने एलिजाबेथ मैथ्यू को TCS LeaD के पद पर नियुक्ति किया है
भारतीय आईटी कंपनी TCS ने एलिजाबेथ मैथ्यू को TCS LeaD के पद पर नियुक्ति किया है

भारतीय आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने Elizabeth Matthew को TCS LeaD के पद पर नियुक्ति किया है। LeaD टीसीएस का विविधता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनल प्रोजेक्ट है। बिजनेस टुडे बाजार ने ने इस पर पुष्टि के लिए टीसीएस से संपर्क किया है। कंपनी का जवाब आने पर स्टोरी अपडेट कर दी जाएगी। आंतरिक ईमेल के अनुसार, मैथ्यू ने कार्यकारी अनंत हैडेल का स्थान लिया है, जिन्होंने कंपनी में एक अलग जिम्मेदारी संभाली है।

advertisement

Also Read: Britannia Share Price: एक साल में 20% बढ़ा ये शेयर, आगे भी ब्रोकरेज हाऊस बुलिश

उनके लिंक्डइन से मिली जानकारी के अनुसार, मैथ्यू 1989 से टीसीएस से जुड़े हुए हैं। उनकी नियुक्ति कंपनी के नव नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृतिवासन द्वारा किए गए कई नेतृत्व परिवर्तनों में से एक है। कृतिवासन ने जून 2023 में पूर्व सीईओ राजेश गोपीनाथन का पदभार संभाला। इस साल जुलाई से, कंपनी प्रबंधन द्वारा कई प्रमुख प्रबंधन भूमिकाओं में फेरबदल किया गया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, टीसीएस ने घोषणा की कि उनके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, के अनंत कृष्णन, 31 जुलाई, 2023 को सेवानिवृत्त हो गए।

TCS के शेयर
TCS के शेयर

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 6, 2023