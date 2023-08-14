Hindenburg मामले में SEBI ने Supreme Court से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन मांगे

scorecardresearch
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने मई 2023 में एक अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि उसने अरबपति गौतम अदाणी की कंपनियां में हेर-फेर का कोई सबूत नहीं मिला है। पिछली सुनवाई में सेबी ने अदाणी - हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा था।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2023 13:40 IST
Adani- Hindenburg मामले में मार्केट रेगुलेटर SEBI ने आज Supreme Court में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप - हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया था। लेकिन सेबी ने कहा कि उसे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिन और चाहिए। हालांकि सेबी ने कहा कि रिपोर्ट के लिए काफी जानकारी जुटाई जा चुकी हैं। 

अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त 2023 को होगी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि उसने 24 में से 17 मामलों में जांच पूरी कर ली है। एक मामला काफी एडवांस स्टेज में है और इसकी जांच के लिए 15 दिन और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने मई 2023 में एक अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि उसने अरबपति गौतम अदाणी की कंपनियां में हेर-फेर का कोई सबूत नहीं मिला है। पिछली सुनवाई में सेबी ने अदाणी - हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का समय मांगा था।

​ अगली सुनवाई 29 अगस्त 2023 को होगी ​
​ अगली सुनवाई 29 अगस्त 2023 को होगी ​

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 14, 2023