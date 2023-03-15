scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारनोमुरा बाज़ार को लेकर कह दी बड़ी बात!

नोमुरा बाज़ार को लेकर कह दी बड़ी बात!

नोमुरा का कहना है कि इसके 80 प्रतिशत चांस है कि अब आगे रेट कट नहीं होगा.केवल 20 फीसदी ऐसी संभावना है जिसमें लग रहा है कि रेट कट होगा नोमुरा का तो यहां तक कहना है कि हो सकता है कि 2023 से रेट कट चालू हो जाए.वहीं अब अमेरिका में लग रहा है कि फेड रेट कट अगर नहीं करेगा

Advertisement
New Delhi,UPDATED: May 5, 2023 15:08 IST
thumb
thumb

नोमुरा की बात सच हुई तो होगा बड़ा खेल!

मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब सवाल उठ रहा है कि क्या आरबीआई अब ब्याज दरें बढ़ाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी राय नोमुरा से अलग है। जापानी फर्म नोमुरा का कहना है कि ग्लोब इकोनॉमिक स्थिति तेजी से खराब हो रही है और अब इस बात की उम्मीद कम है कि अप्रैल में आरबीआई की मौद्रिक नीति में रेट को लेकर बढ़त की उम्मीद कम है। जबकि विशेषज्ञों की राय ये है कि अप्रैल की अपनी एमपीसी मीट में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़त कर सकता है। नोमुरा का कहना है कि उसका अनुमान नो कट का है। इसके पीछे कई वजह हैं, नोमुरा का कहना है कि महंगाई में कमी, अमेरिका में उत्पन्न संकट औऱ कमजोर घरेलू मांग को देखकर लग रहा है कि आऱबीआई अब और टाइट नहीं करेगा। नोमुरा का कहना है कि इसके 80 प्रतिशत चांस है कि अब आगे रेट कट नहीं होगा। केवल 20 फीसदी ऐसी संभावना है जिसमें लग रहा है कि रेट कट होगा। नोमुरा का तो यहां तक कहना है कि हो सकता है कि 2023 से रेट कट चालू हो जाए। वहीं अब अमेरिका में लग रहा है कि फेड रेट कट अगर नहीं करेगा तो इस बात की संभावना है कि वो रेट कट को बढ़ाना बंद कर दे। 

advertisement

नोमुरा का कहना है कि खुदरा महंगाई दर 6.5 फीसदी से घटकर 6.4 प्रतिशत पर आकर टिक गई है आगे औऱ महंगाई में गिरावट हो सकती है। आरबीई अपनी पॉलिसी मीट 3 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच हो सकती है। पिछली मीट में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढोतरी करके रेपो रेट को 6.5 परसेंट कर दिया था।

नोमुरा का कहना है कि अब दुनिया को ग्रोथ की चिंता भी सताने लगी है,अमेरिका में अगर स्लोडाउन आया तो बाकी देशों में भी ये फैल सकता है। इसलिए दुनियाभर के बैंकर्स अब सोच सकते हैं कि कहीं ना कही्ं ग्रोथ को लेकर भी बैलेंस बनाने की जरूरत है।जैसा आपको पता है कि अमेरिका में स्थितियों को नियंत्रित करने के प्रयास के बावजूद वहां वित्तीय स्थिति के सामने तमाम चुनौतियां दिख रही हैं। मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा हैअब फेड को सता रहा है कि कहीं वाकई मंदी ना आ जाए।

Published On:
Mar 15, 2023