Reliance Industries Q1 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज की आय में 11% वृद्धि, मुनाफा ₹15,138 करोड़

Reliance Industries ने जून 2024 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 5.5 फीसदी घटकर 15,138 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 16,011 करोड़ रुपये पर था। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,951 करोड़ रुपये पर था।

इस खबर को अपडेट किया जा रहा है।