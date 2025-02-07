RBI MPC MEET 2025 Update: पांच साल बाद कम हुआ Repo Rate, RBI के फैसले से खुश हुआ Real Estate Sector

scorecardresearch
NewsकारोबारRBI MPC MEET 2025 Update: पांच साल बाद कम हुआ Repo Rate, RBI के फैसले से खुश हुआ Real Estate Sector

RBI MPC MEET 2025 Update: आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 6.25% करने के निर्णय का रियल एस्टेट सेक्टर ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस नीतिगत कदम को बाजार के लिए एक बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कम उधारी लागत से लिक्विडिटी में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 7, 2025 12:11 IST
While the repo rate cut is a welcome move for borrowers and is expected to boost home loan demand, future rate reductions will depend on how inflation trends evolve.
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 6.25% करने के निर्णय का रियल एस्टेट सेक्टर ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस नीतिगत कदम को बाजार के लिए एक बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कम उधारी लागत से लिक्विडिटी में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। 

डेवलपर्स और निवेशक आशावादी हैं कि ब्याज दरों में कमी से सामर्थ्य बढ़ेगा, नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और एक स्वस्थ बाजार वातावरण बनेगा। इस निर्णय से बाजार में मजबूत आत्मविश्वास पैदा होने और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ होगा।आरबीआई के इस फैसले को विशेषज्ञों द्वारा उत्सुकता से अपनाया गया है।

ये है दिग्गजों की राय

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन, प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि पांच साल बाद पहली बार आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 6.25% किया है, जो भारत के रियल एस्टेट बाजार के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। कम ब्याज दरों से होम लोन सस्ता होगा, जिससे खासकर मध्यम आय वर्ग और प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। रियल एस्टेट पहले से ही अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है, और यह कदम सेक्टर की तेज़ी से ग्रोथ, प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा फंडिंग और टिकाऊ शहरी विकास को मजबूती देने में मदद करेगा।

लैंडमार्क ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन,संदीप छिल्लर का कहना है कि आरबीआई की यह सक्रिय दर कटौती और बजट 2025 में किए गए ऐलान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। कम ब्याज दरों से पहली बार घर खरीदने वालों की ईएमआई घटेगी, जिससे घर खरीदना और आसान हो जाएगा। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, जो रियल एस्टेट के अलग-अलग क्षेत्रों में लंबी अवधि की वृद्धि को बढ़ावा देगा।

कुशाग्र अंसल, डायरेक्टर  अंसल हाउसिंग का कहना है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 6.25% करने का कदम रियल्टी सेक्टर के लिए एक स्वागत योग्य संकेत है। एक डेवलपर के रूप में इस निर्णय का अर्थ है कम वित्तपोषण लागत और बढ़ी हुई लिक्विडिटी, जो हमें नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और व्यापक आर्थिक विकास का समर्थन करने में मदद करेगी।

अश्विनी कुमार, पिरामिड इंफ्राटेक का कहना है "हाई एन्ड प्रॉपर्टीज की डिमांड में वृद्धि के बीच, रेपो रेट में कमी एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस सेक्टर के डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह निर्णय बायर्स सेंटीमेंट के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, जो सेल और मार्किट एक्टिविटीज में वृद्धि के लिए प्लेटफार्म तैयार करता है। हम बायर्स से निरंतर रुचि की उम्मीद करते हैं, जबकि फाइनेंसियल इंस्टीटूट्स और बैंकों द्वारा अधिक आकर्षक लोन ऑप्शन पेश करने की संभावना है, जिससे इस सेक्टर की गति को और बढ़ावा मिलेगा।"

क्रीवा और कनोडिया ग्रुप के फाउंडर,डॉ. गौतम कनोडिया ने कहा कि आरबीआई  द्वारा रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाने का फैसला स्वागत योग्य है, खासकर जब यह कदम विकास को ध्यान में रखकर बनाए गए 2025 के बजट के बाद आया है। इससे कर्ज लेना सस्ता होगा और बाजार में धन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। इससे डेवलपर्स और घर खरीदारों, दोनों के लिए लोन लेना आसान होगा। इसके अलावा, यह आवासीय और कमर्शियल दोनों क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा देगा। हमें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में गतिविधियां और तेज होंगी।

360 रियल्टर्स के डायरेक्टर, संजीव अरोड़ा का कहना है कि लंबे समय बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला लिया है। महंगाई पर नियंत्रण के साथ यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि बाजार में नकदी बढ़ने से मांग और उपभोक्ता बाजार को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम भारत में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी रियल एस्टेट सेक्टर को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से इस कटौती का इंतजार कर रहा था, और सरकार द्वारा लिया गया यह हालिया फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

एसकेए ग्रुप के डायरेक्‍टर संजय शर्मा ने आरबीआई के कदम पर खुशी जताते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक का यह कदम बेहद सराहनीय है। मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने के साथ ही बाजार को बढ़ावा देने की पहल आरबीआई की ओर से की गई है। फरवरी का पहला हफ्ता मार्केट खास तौर पर रियल एस्‍टेट के लिए बेहद सकारात्‍मक संकेत लेकर आया है। पहले बजट में इनकम टैक्‍स पर छूट और अब रेपो रेट का 25 बेसिस प्‍वाइंट्स तक कम होने से बाजार में उछाल आएगा। आम जन के साथ सेक्‍टर को भी इसका लाभ मिलेगा।

एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर्स के एमडी,नीरज शर्मा का कहना है कि आरबीआई का रेपो रेट 25 बेसिस प्वाइंट कम करने का फैसला अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और होमबायर्स का बोझ कम करने में मदद करेगा। जब केंद्रीय बजट पहले ही मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा संदेश दे चुका है, तो यह कदम घर खरीदने की क्षमता और बाजार के भरोसे को और मजबूत करेगा। अगर ब्याज दरें लगातार कम होती रहीं, तो लोगों के लिए लोन लेना आसान होगा, घरों की मांग बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।

डिंपल भारद्वाज, प्रवक्ता रहेजा डेवलपर्स कहती हैं कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट  में 25 बीपीएस की कटौती की घोषणा स्वागत योग्य खबर है। दो साल की यथास्थिति के बाद, मार्किट ने इस पल का लंबे समय से इंतजार किया था। भले ही यह राशि बहुत बड़ी न हो, फिर भी इसका बाजार पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 7, 2025