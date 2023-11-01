scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबार19 किलो वाले LPG Cylinder की कीमत 100 रुपये बढ़ी

19 किलो वाले LPG Cylinder की कीमत 100 रुपये बढ़ी

प्रमुख मेट्रो शहरों में सितंबर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 157 रुपये की कटौती की गई थी। इस बार, एक वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्रमशः दिल्ली में 1,522.50 रुपये, कोलकाता में 1,636 रुपये, मुंबई में 1,428 रुपये और चेन्नई में 1,695 रुपये है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 1, 2023 09:38 IST
भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम कर्मशियल सिलेंडर की कीमतों में लगभग 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है
भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम कर्मशियल सिलेंडर की कीमतों में लगभग 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है

तेल और गैस कंपनियों ने भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में 19 किलोग्राम Commercial Cylinder की कीमतों में लगभग 100 रुपये की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी 1 नवंबर से लागू होगी।  दिल्ली में 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,833 रुपये है। 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्रमशः कोलकाता में 1,943 रुपये, मुंबई में 1,785 रुपये, बेंगलुरु में 1,914.50 रुपये और चेन्नई में 1,999.50 रुपये है। पिछले दो महीनों में यह दूसरी बार है जब कमर्शियल 19-किलोग्राम की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य समर्थित ओएमसी ने अक्टूबर में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की दरों में 209 रुपये की बढ़ोतरी की थी।

advertisement

Also Read: 'Apple' के Hacking Message पर IT Minister का पलटवार, कहा सरकार भी जांच करेगी

अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,731.50 रुपये थी। उस समय 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्रमशः कोलकाता में 1,839.50 रुपये, मुंबई में 1,684 रुपये, बेंगलुरु में 1,839 रुपये और चेन्नई में 1,898 रुपये थी। प्रमुख मेट्रो शहरों में सितंबर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 157 रुपये की कटौती की गई थी। इस बार, एक वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्रमशः दिल्ली में 1,522.50 रुपये, कोलकाता में 1,636 रुपये, मुंबई में 1,428 रुपये और चेन्नई में 1,695 रुपये है।

अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,731.50 रुपये थी
अक्टूबर में दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,731.50 रुपये थी
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 1, 2023