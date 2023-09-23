PM Modi in Varanasi: आज काशी को मिलेंगी कई सौगात, क्रिकेट स्टेडियम का होगा उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे वहां एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे।आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक प्रेस बयान में कहा कि उसने स्टेडियम के लिए जमीन हासिल करने के लिए 121 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इसके निर्माण पर 330 करोड़ रुपये खर्च करेगा।बयान के अनुसार, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री सहित अन्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह शामिल होंगे।
अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का भी दौरा करेंगे और काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे। वह कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालय भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।