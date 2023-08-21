टमाटर के बाद अब प्याज महंगी, जानिए दिल्ली में कहां मिल रही है सस्ती प्याज

पिछले कुछ दिनों से लगातार टमाटर की महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। सब्जियों के साथ अब फल भी महंगे होते जा रहे हैं। टमाटर के बाद अब प्याज़ आम लोगों की जेब ढीली कर सकता है। NCCF 21 अगस्त से Delhi में 25 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती कीमतों पर सरकारी बफर स्टॉक से प्याज की रिटेल सेल शुरू करेगा। ग्राहकों को प्याज की ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) ने यह फैसला किया है।

advertisement

इस बात की जानकारी रविवार को NCCF के एक अधिकारी ने दी। NCCF पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहा है और अब उसे रिटेल बफर प्याज का काम सौंपा गया है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है। इस साल बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का भी फैसला लिया गया है। दिल्ली में सोमवार को लगभग 10 मोबाइल वैन भेजी जाएंगी और धीरे-धीरे ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जाएगा।

NCCF दिल्ली में Nehru Place और Okhla में स्थित अपने दो रिटेल स्टोर्स से भी प्याज बेचेगा। इसके अलावा NCCF ने ONDC प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्याज बेचने का भी प्लान बनाया है। अभी वह इसके तौर-तरीकों पर काम कर रहा है। सरकार ने अभी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम में रियायती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। इन पांच राज्यों में थोक और रिटेल दोनों बाजारों में बफर प्याज का निपटान करके स्टॉक बढ़ाई जा रही है। थोक बाजारों में बफर प्याज मंडी रेट पर बेची जा रही है, जबकि रिटेल बाजारों में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेची जा रही है। दिल्ली में रिटेल सेल सोमवार से शुरू होगी, जबकि अन्य चार राज्यों में यह 2 दिन बाद शुरू होगी।

अधिकारी डेटा के अनुसार, प्याज की ऑल-इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस रविवार को 19% बढ़कर 29.73 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 25 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में इसी अवधि में प्याज की रिटेल कीमत 28 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 37 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। NCCF पिछले एक महीने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रियायती दरों पर टमाटर बेच रहा है। शुरुआत में इसकी बिक्री 90 रुपए प्रति किलोग्राम पर शुरू हुई, जब रिटेल बाजार में कीमतें 250 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा थीं। अब जब आवक बेहतर हुई है तो सब्सिडी दर घटाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। देश में प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 40% ड्यूटी लगा दी है। अभी तक इसके एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। सरकार इस कदम से देश में प्याज की अवेलेबिलिटी को बनाए रखना चाहती है और इससे कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी।