e-RUPI: अब ई-रूपये से कर सकते हैं प्रीमियम का भुगतान?
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा e-RUPI को स्वीकार करने वाली भारत की पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। कंपनी ने बैंक के ई-रुपया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के विए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसी भी बैंक के साथ सक्रिय E-Wallet वाले ग्राहक अब रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का QR Code Scan कर डिजिटल रूपये के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।
अभी केवल RBI, ICICI Bank, Yes Bank और IDFC First Bank बैंक सहित चार प्रमुख बैंक ई-रूपया की सुविधा दे रहे हैं।
डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर, 2022 को मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था और बाद में इसे अन्य शहरों में विस्तारित किया जाएगा। ई-रुपया एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंकनोट के बराबर है और RBI द्वारा समर्थित है।