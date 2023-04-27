scorecardresearch
e-RUPI: अब ई-रूपये से कर सकते हैं प्रीमियम का भुगतान?

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा e-RUPI को स्वीकार करने वाली भारत की पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। कंपनी ने बैंक के ई-रुपया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के विए यस बैंक के साथ साझेदारी की है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 27, 2023 15:04 IST
e-RUPI सेंट्रल बैंक डिजिटल

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा e-RUPI को स्वीकार करने वाली भारत की पहली सामान्य बीमा कंपनी बन गई है। कंपनी ने बैंक के ई-रुपया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के विए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। किसी भी बैंक के साथ सक्रिय E-Wallet वाले ग्राहक अब रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का QR Code Scan कर डिजिटल रूपये के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।

e-RUPI

अभी केवल RBI, ICICI Bank, Yes Bank और IDFC First Bank बैंक सहित चार प्रमुख बैंक ई-रूपया की सुविधा दे रहे हैं।
डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर, 2022 को मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था और बाद में इसे अन्य शहरों में विस्तारित किया जाएगा। ई-रुपया एक डिजिटल टोकन है जो एक बैंकनोट के बराबर है और RBI द्वारा समर्थित है।

