अब Loan Recovery Agent की 'दादागिरी' नहीं चलेगी ! RBI का बड़ा कदम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बकाया लोन की रिकवरी के लिए ग्राहकों को लगाए जाने वाले फोन के लिए नए मानक प्रस्तावित किए हैं। अब वसूली एजेंट कर्जधारकों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकेंगे। धमकी भी नहीं दे सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों से वसूली एजेंट्स के लिए आचार संहिता बनाने को कहा है। इसके अलावा RBI ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

लोन ग्राहकों का सिबिल स्कोर समय पर अपडेट न करना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को महंगा पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी शिकायत का निपटारा 30 दिन में कर दें। विलंब पर हर दिन 100 रु. पेनाल्टी लगेगी। यह राशि शिकायतकर्ता को मिलेगी।