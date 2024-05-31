Nirmala Sitharaman ने कहा कि यूपीए की 'फोन बैंकिंग' के कारण NPA बढ़े
सीतारमण ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और उर्जित पटेल का हवाला दिया, जो उस समय ऋण देने की प्रथा के आलोचक थे। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। हाल ही में भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, जिसने हाल ही में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया पिछली सरकार में फोन बैंकिंग के कारण परेशान था। सीतारमण ने यूपीए काल में राजनीतिक दबाव में अयोग्य कारोबारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए 'फोन बैंकिंग' को दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा, "बैंकों को ऋण स्वीकृत करने से पहले कुछ नहीं देखा गया और लोगों को फोन पर ही लोन बांट दिए गए।
भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध NPA
मोदी सरकार के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध NPA मार्च 2018 के 7.97% के शिखर से घटकर मार्च 2024 में 0.76% रह गया है। सकल NPA अनुपात मार्च 2018 के 14.58% के शिखर से घटकर 3.47% रह गया है। सीतारमण ने कहा, "हमारी नीतियों ने बैंकों को NPA से ग्रस्त दुःस्वप्न से जन कल्याण के स्तंभों में बदल दिया है।"