इस साल निफ्टी का टारगेट 20,500- BoFA सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट

बोफा सिक्योरिटीज के अमीश शाह के लिए, भारतीय शेयर बाजारों के सामने आने वाले तीन प्रमुख जोखिम हैं, निफ्टी का नया अर्निंग कैलेंडर, दिसंबर में होने वाले चुनाव और मॉनसून और महंगाई। हालांकि वित्त वर्ष 2013-25 के दौरान निफ्टी के लिए स्ट्रीट की आय वृद्धि की उम्मीदें 17% सीएजीआर पर बनी हुई हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 11:58 IST
बेंचमार्क एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 20 जुलाई को 67,619 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद से 2,500 अंक से अधिक गिर गया है, लेकिन कई विशेषज्ञ अभी भी भारतीय शेयर बाजारों के लिए बुलिश हैं।

बोफा सिक्योरिटीज के अमीश शाह के लिए, भारतीय शेयर बाजारों के सामने आने वाले तीन प्रमुख जोखिम हैं, निफ्टी का नया अर्निंग कैलेंडर, दिसंबर में होने वाले चुनाव और मॉनसून और महंगाई। हालांकि वित्त वर्ष 2013-25 के दौरान निफ्टी के लिए स्ट्रीट की आय वृद्धि की उम्मीदें 17% सीएजीआर पर बनी हुई हैं। हमारा मानना है कि कमाई में कटौती की संभावना है और वित्त वर्ष 2024/25 में 13%/11% की वृद्धि होगी... आने वाले महीनों में व्यस्त राजनीतिक कैलेंडर एक जोखिम बना हुआ है। हम बाज़ारों में अस्थिरता देख सकते हैं ये जोखिम अस्थाई हैं और इस साल के अंत में हमने निफ्टी का टारगेट 20,500 रखा है।

बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अमीश शाह का कहना है कि भारत एक ऐसे चरण में जहां मंदी अब कोई जोखिम नहीं है, मौद्रिक नीति अंतिम दर वृद्धि की ओर बढ़ रही है।

इस बीच, अमीश शाह को आईटी, यूटिलिटीज और धातु जैसे क्षेत्रों पर सबसे अधिक मंदी दिख रही है लेकिन ऑटो और फॉर्मा को लेकर उत्साहित हैं।

