Nexus Trust की 3% के प्रीमियम पर लिस्टिंग

नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट REIT की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई। नेक्सस बीएसई पर 102.27 रुपये पर लिस्ट हुआ जबकि निफ्टी पर 103 रूपये पर लिस्ट हुआ। निवेशकों को सिर्फ 3 परसेंट का लिस्टिंग गेन मिला है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 19, 2023 10:49 IST
नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट REIT की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई। नेक्सस बीएसई पर 102.27 रुपये पर लिस्ट हुआ जबकि निफ्टी पर 103 रूपये पर लिस्ट हुआ। निवेशकों को सिर्फ 3 परसेंट का लिस्टिंग गेन मिला है।इसके बाद ये ऊपर चढ़ा और फिलहाल बीएसई पर 103.50 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। ये आईपीओ कुल 32,000 करोड़ का था और इसे 

निवेशको की तरफ से अच्छा रेस्पांस मिला था।
नेक्सस ट्रस्ट पहला ऐसा रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा खुदरा रियल एस्टेट संपत्ति है।इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 1400 करोड़ के नए शेयर जारी किए हैं। ये इश्यू 9 मई से 11 मई के बीच खुला था और करीब पांच गुना सब्सक्राइब हुआ था।कंपनी का कहना है कि इस आईपीओ के जरिए वो करीब 250 करोड़ का कर्ज चुकाएगी।

कंपनी के बारे में जानकारी 

ये कंपनी देश की सबसे बड़ी मॉल प्लेटफार्म है और बैंगलुरू चंडीगढ़, मुंबई और अहमदाबाद  समेत देश के 14 बड़े शहरों में इसके पास रिटेल स्पेस है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 19, 2023