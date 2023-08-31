अदाणी पर फिर आई नई रिपोर्ट, शेयर लुढ़के, अदाणी ग्रुप ने दी सफाई

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2023 11:42 IST
गौतम अडानी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार हिंडनबर्ग नहीं बल्कि OCCRP यानि The Organised Crime and Corruption Reporting Project के जरिए अडानी ग्रुप पर ऐसी रिपोर्ट छापी गई है। जिससे तहलका मच गया है। अडानी ग्रुप के शेयर्स औंधे मुंह गिर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद से शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। आइये जानते हैं मामला है क्या?

OCCRP की रिपोर्ट ने अडानी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।  इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गौतम अडानी ने शेयरों के साथ बड़ी गड़बड़ी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीकों से खुद अपने शेयर्स खरीद कर के स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर रखा है। इस रिपोर्ट को Guardian और Financial Times के साथ भी शेयर किया गया है। OCCRP की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने मॉरीशस के जरिए हुए ट्रांजेक्शन और अडानी ग्रुप के आंतरिक मेल को देखा है और उसी में इस बात का खुलासा हुआ है। OCCRP ने ये भी बताया है कि 2 ऐसे मामले देखे गए हैं, जिसमें निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी और बिकवाली की है। इसमें अडानी की तरफ से किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दी गई है। साथ ही  ग्रुप की कंपनियों ने साल 2013 से 2018 तक चुपचाप तरीके से अपने ही शेयरों में पैसा लगाया है। 

इतना ही नहीं The Organised Crime and Corruption Reporting Project रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 2 निवेशकों में नसीर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग के नाम लिए गए हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यह लोग अडानी परिवार के साथ में लंबे समय से बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि मीडिया संस्था कह रही है कि इस बारे में अभी तक कोई भी सबूत नहीं है कि इन 2 निवेशकों ने जो पैसा लगाया है वह अडानी ग्रुप की तरफ से दिया गया है। 

यहां पर अडानी ग्रुप की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। अडानी ग्रुप की ओर से बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। ग्रुप ने कहा कि ये सोरोस के सपोर्ट वाले संगठनों की हरकत लग रही है। विदेशी मीडिया का एक सेक्शन भी इसे हवा दे रहा है ताकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जिन्न को फिर से खड़ा किया जा सके। ये दावे एक दशक पहले बंद मामलों पर आधारित हैं। तब DRI ने ओवर इनवॉइसिंग, विदेशों में फंड ट्रांसफर करने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और FPI के जरिए निवेश के आरोपों की जांच की थी। एक इंडिपेंडेंट एडजुकेटिंग अथॉरिटी और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस बात की पुष्टि की थी कि कोई ओवर-वैल्यूएशन नहीं था और ट्रांजैक्शंस कानूनों के मुताबिक थे। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था। इसलिए इन आरोपों की कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है। 

एक तरफ है OCCRP की रिपोर्ट और दूसरी ओर अडानी ग्रुप की सफाई, अब देखना होगा निवेशक किस पर विश्वास करते हैं।

