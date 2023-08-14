गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच बसेगा ‘नया नोएडा'
नोएडा अथारिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि प्रस्ताव डीएमआईसीडीसी की ओर से नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था, जिसे मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।
नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर के रास्ते में नया नोएडा बसाया जाएगा इसके लिए गौतमबुद्ध नगर में दादरी-सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांवों को नोएडा में मिलाया जाएगा। नोएडा अथारिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि प्रस्ताव डीएमआईसीडीसी की ओर से नोएडा अथॉरिटी को दिया गया था, जिसे मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।
अब गौतमबुद्ध नगर की दादरी और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के 80 गांव नोएडा प्राधिकरण का हिस्सा होंगे।योजना में गौतमबुद्ध नगर से 20 और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल
अब ये 80 गांव नोएडा को दिए जाने के आदेश सरकार ने दिए हैं तो बीडीए और केडीए से निकालकर नोएडा अथॉरिटी में इन गांवों को शामिल कर दिया जाएगा. नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेशेवरी ने बताया कि ये 80 गांव मिलने से नोएडा में विकास की योजनाएं लागू की जाएंगी गांव में गौतमबुद्ध नगर से 20 और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल है.
आपको बता दें कि नोएडा ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को 5000 करोड़ रुपये का और यमुना प्राधिकरण को करीब ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है. इसके बदले में नोएडा प्राधिकरण ने दोनों प्राधिकरण से जमीन की मांग की थी लेकिन दोनों ही प्राधिकरण ने जमीन देने से इंकार कर दिया। जिसके बाद नोएडा के विकास के लिए अब सरकार ने ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांव नोएडा अथॉरिटी को सौंप दिए हैं जिसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।