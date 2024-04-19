Musk In India: मस्क की भारत यात्रा से पहले टेस्ला के सलाहकार ने ईवी पर दिल्ली में एक बैठक में हिस्सा लिया

scorecardresearch
NewsकारोबारMusk In India: मस्क की भारत यात्रा से पहले टेस्ला के सलाहकार ने ईवी पर दिल्ली में एक बैठक में हिस्सा लिया

बैठक में वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट भी मौजूद थी।" बैठक में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया, रेनॉल्ट सहित भारत के सभी प्रमुख निर्माताओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 19, 2024 10:57 IST
एलन मस्क
सूत्रों के मुताबिक टेक अरबपति Elon Musk की भारत यात्रा से कुछ दिन पहले, इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सलाहकार ने गुरुवार को भारत की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर एक बैठक में भाग लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया , "यह नई ईवी विनिर्माण नीति के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए इनपुट मांगने वाली एक परामर्श बैठक थी। टेस्ला का प्रतिनिधित्व उसके सलाहकार, द एशिया ग्रुप (टीएजी) ने किया। बैठक में वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट भी मौजूद थी।"

बैठक में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया, रेनॉल्ट सहित भारत के सभी प्रमुख निर्माताओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा, लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मस्क के 22 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में भारत आने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में नई ईवी नीति के बारे में एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि यह भविष्य में निवेश करने की प्रतिबद्धता के बजाय परामर्श अधिक था।

