Newsकारोबार'पीएम मोदी के लिए मणिपुर भारत नहीं है'- राहुल गांधी

'पीएम मोदी के लिए मणिपुर भारत नहीं है'- राहुल गांधी

उस महिला के साथ हुई बातचीत को भी याद किया जिसके बेटे की मणिपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा, "मैंने मणिपुर राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों से बात की, जो हमारे पीएम ने अब तक नहीं किया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 9, 2023 14:08 IST
'पीएम मोदी के लिए मणिपुर भारत नहीं है'- राहुल गांधी
'पीएम मोदी के लिए मणिपुर भारत नहीं है'- राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था। हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं है।"

Also Read: अदाणी विल्मर में हिस्सा क्यों बेच रहा है अदाणी समूह ?

गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन बहस की शुरुआत करते हुए ये बात कही।

उन्होंने उस महिला के साथ हुई बातचीत को भी याद किया जिसके बेटे की मणिपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा, "मैंने मणिपुर राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों से बात की, जो हमारे पीएम ने अब तक नहीं किया है।"
राहुल गांधी ने आज की चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, "सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे (लोकसभा के सदस्य के रूप में) बहाल किया।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद लोकसभा द्वारा सदस्य के रूप में उनकी अयोग्यता को रद्द करने के तुरंत बाद गांधी ने सोमवार दोपहर को एक सांसद के रूप में अपनी वापसी की, जिसमें उन्हें अधिकतम दो साल की सजा सुनाई गई थी।


(अधिक विवरण जोड़ा जाना है)

