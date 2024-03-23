scorecardresearch
आरबीआई के एक्शन के बाद कई अन्य NBFC के स्टॉक में दबाव देखने को मिला है और उनमें गिरावट देखी जा रही है। इनमें से कुछ स्टॉक तो ऐसे भी है जो की फरवरी के बाद से कुछ ही दिनों में 40% तक टूट गए हैं। 

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 24, 2024 17:48 IST
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से हाल ही में IIFL Gold Loan की मंजरी या डिसबर्स बंद करने का निर्देश दिया गया था। आरबआई की ओर से गोल्ड लोन देने में कुछ खामियां पाई गई थी, जिसके बाद आरबीआई की ओर से आईआईएफएल फाइनेंस पर एक्शन लिया गया था। वही हाल ही में लिए गए आरबीआई के एक्शन के बाद कई अन्य NBFC के स्टॉक में दबाव देखने को मिला है और उनमें गिरावट देखी जा रही है। इनमें से कुछ स्टॉक तो ऐसे भी है जो की फरवरी के बाद से कुछ ही दिनों में 40% तक टूट गए हैं। 

RBI की करवाई

आदेश के बाद जहां आरबीआई ने एनबीएफसी आईआईएफएल फाइनेंस को नए गोल्ड लोन देने से रोक दिया है, वहीं बाकी लोन देने वाली कंपनियां के शेयर भी दबाव में है। 

 

आरबीआई ने आईआईएफएल पर इन कार्यों से लिया था एक्शन

आरबीआई ने आईआईएफएल पर इसलिए कार्रवाई की थी क्योंकि वैधानिक सीमा से अधिक कैश वितरण और संग्रह देखा गया। मानक नीलामी प्रक्रिया का पालन न करना। ग्राहक धातु के शुल्क में पारदर्शिता का अभाव। केंद्र बैंक ने कहा कि यह प्रथाएं न केवल नियामक उल्लंघन है बल्कि ग्राहकों के हितों पर भी महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 23, 2024