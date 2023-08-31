JSW ग्रुप 15-20 लाख रुपये की रेंज में EV लॉन्च करेगा: रिपोर्ट

scorecardresearch
JSW समूह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में प्रवेश करना चाहता है। यह अधिग्रहण योजना यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी का कम से कम 51% हिस्सा भारतीय नियंत्रण में होगा, जबकि चीनी अधिकतम 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अल्पसंख्यक भागीदार बन जाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 31, 2023 12:59 IST
सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाला जेएसडब्ल्यू ग्रुप भारतीय बाजार में 15-20 लाख रुपये की कीमत रेंज में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वह चीन में कई इलेक्ट्रिक-कार निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है।बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी चीन की सबसे बड़ी कार निर्माता शंघाई ऑटोमोटिव (एसएआईसी) के स्वामित्व वाली ब्रिटिश मार्क कंपनी एमजी मोटर इंडिया में हिस्सेदारी लेने की दौड़ में है। जनवरी 2023 में, यह बताया गया कि JSW समूह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में प्रवेश करना चाहता है। यह अधिग्रहण योजना यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी का कम से कम 51% हिस्सा भारतीय नियंत्रण में होगा, जबकि चीनी अधिकतम 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अल्पसंख्यक भागीदार बन जाएंगे। 

एमजी मोटर के साथ बातचीत विफल होने की स्थिति में जेएसडब्ल्यू समूह ने प्लान बी पर भी काम किया है। वह बस एमजी मोटर चर्चा के किसी भी तरह से समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एमजी मोटर की हलोल सुविधा में प्रति वर्ष लगभग 150,000 वाहन बनाने की क्षमता है, और कंपनी को भविष्य में विस्तार करने के लिए एक और साइट की आवश्यकता है। इसलिए समूह चेन्नई में फोर्ड की सुविधा हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। जून तिमाही में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 18,917 तक पहुंच गई, जिसमें टाटा मोटर्स 10,846 के साथ सबसे आगे रही, इसके बाद एमजी मोटर 1,902 के साथ दूसरे स्थान पर रही।

