JP Associates के शेयर में तेजी, JP Power के Q2 नतीजे आज

NewsकारोबारJP Associates के शेयर में तेजी, JP Power के Q2 नतीजे आज

पीएफसी बीएसई पर टर्नओवर चार्ट में शीर्ष पर है। इस शेयर में 593 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके बाद सीडीएसएल का नंबर है जिसने अब तक 436 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 10, 2023 13:19 IST
NSE पर हाई वॉल्यूम के बीच गुरुवार के कारोबार में जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर के शेयर 10 फीसदी तक चढ़ गए
NSE पर हाई वॉल्यूम के बीच गुरुवार के कारोबार में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपी एसोसिएट्स) और जय प्रकाश पावर लिमिटेड (जेपी पावर) के शेयर 10 फीसदी तक चढ़ गए। जेपी एसोसिएट्स आज सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करने वाली है। दूसरी ओर, जेपी पावर शुक्रवार को अपने तिमाही नतीजे पेश करेगी। जेपी पावर 4.69% बढ़कर 14.50 रुपये पर था।  दूसरी ओर, जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर 8.46% चढ़कर 18.83 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। 63 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 3,43,07,471 जेपी एसोसिएट्स शेयर काउंटर पर कारोबार कर रहे हैं।

Also Read: Diwali Stock Picks: संवत 2080 के लिए Nirmal Bang ने लगाया इन स्टॉक्स पर दांव

आईआरबी इंफ्रा, रतनइंडिया पावर लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और एचसीसी प्लानर्स में भी तेजी देखने को मिली। पीएफसी बीएसई पर टर्नओवर चार्ट में शीर्ष पर है। इस शेयर में 593 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके बाद सीडीएसएल का नंबर है जिसने अब तक 436 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है। एचडीएफसी बैंक (401 करोड़ रुपये), रिलायंस इंडस्ट्रीज (368 करोड़ रुपये), एमटीएआर टेक (350 करोड़ रुपये), यस बैंक (337 करोड़ रुपये) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (318 करोड़ रुपये) में भी आज उच्च कारोबार हुआ।

जेपी एसोसिएट्स के शेयर
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Nov 10, 2023