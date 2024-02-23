Jio Financial के स्टॉक में धमाकेदार तेजी, मार्केट कैप 2 लाख करोड रुपए के पार

Mukesh Ambani के नेतृत्व वाले Reliance Group की कंपनी Jio Financial के शेयर में जबरदस्त देखने को मिल रही है। कारोबारी सत्र में शेयर ने दमदार रफ्तार पकड़ी है और शेयर में करीब 14% की तेजी देखी गई। इस दौरान शेयर ने 347 रुपये का नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि, उसके बाद स्टॉक में तेजी थोड़ी कम होकर 10% है। जियो फाइनेंसियल के शेयर में तेजी का असर इसके मार्केट कैप पर पड़ा है। 328 रुपये के भाव पर जियो फाइनेंसियल का मार्केट कैप 2.10 लाख करोड़ का हो गया है, जो कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद इसे तीसरी सबसे बड़ी NBFC कंपनी बनाता है। ऐसे में जानना नहीं चाहेंगे कि स्टॉक में चल क्या रहा है और इसके नए लेवल्स क्या हो सकते हैं? चलिए जानते हैं...

जियो फाइनेंसियल के स्टॉक

जियो फाइनेंसियल के स्टॉक में पिछले कुछ समय से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले पांच दिनों में शेयर ने 18.80% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में शेयर 36% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में शेयर 45% से ज्यादा चल चुका है।

तो चलिए मार्केट एक्सपर्ट्स स्टॉक को लेकर क्या कह रहे हैं?

DRS Finvest के फाउंडर रवि सिंह जी का कहना है कि जल्द ही स्टॉक 350 रुपए के लेवल नीयर टर्म में हिट करेगा। स्टॉप लॉस 310 रुपए का लगाकर रखें। Anand Rathi Shares and Stock Brokers के टेक्निकल रिचर्स एनालिस्ट और सीनियर मैनेजर जिघर एस पटेल से बात की उनका कहना है कि इस स्टॉक का सपोर्ट 306 रुपए है और रजिस्टेंस 347 रुपए पर है। अगर इसकी क्लोजिंग 347 के लेवल पर होती है तो स्टॉक 365 रुपए पर जाता हुआ दिख सकता है। एक महीने के लिए एक्सपेक्टिंड ट्रेडिंग रेंज 290 से 375 के बीच रहेगी। Tips2trades के ए आर रामाचंद्ररन का कहना है कि जियो फाइनेंशियल के डेली चार्ट को देखें तो बुलिश दिख रहा है, लेकिन ओवरबॉट जोन में है और इसका रजिस्टेंस 360 रुपए है। करेंट लेवल्स से निवेशकों को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसका सपोर्ट लेवल 305 रुपए है जो डाउनग्रेड टागरेट 255 रुपए पर दिखाता है। Rajesh Palviya, SVP - Technical and Derivatives Research, Axis Securities के SVP -Technical और Derivatives Research राजेश पालवीय से बात की उनका कहना है कि वीकली Bollinger बैंड बाय सिंगल दिख रहा है और आगे इसमें मूमेंटम दिख सकता है। स्टॉक 20, 50 और 100 Simple Moving Average पर वेल प्लेस्ड है।

जियो फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड

जियो फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड एक NBFC कंपनी है। इसकी स्थापना रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर 1999 में हुई थी। फिर 2002 में इसका नाम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और फिर जुलाई 2023 में इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी लोन, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक और पेमेंट सॉल्यूशंस का कारोबार करती है। कंपनी ने दिसंबर 2023 में 294 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। इस दौरान कंपनी की आय 414 करोड़ रुपये रही थी।