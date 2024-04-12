Vistara Airlines का संकट क्या वाकई में टल गया है?

हाल ही में Vistara के संकट के बाद अब सवाल ये है कि क्या इस एयरलाइंस का संकट वाकई में खत्म हो चुका है। विस्तारा के सीईओ विनोद कन्नन ने गुरुवार को एयरलाइन कर्मचारियों से कहा कि "सबसे बुरा समय बीत चुका है" और उड़ानें पहले की तरह चालू हो चुकी हैं। पायलटों की परेशानी ने टाटा समूह की इस एयरलाइन को 10 प्रतिशत या प्रतिदिन 25-30 उड़ानों की कटौती करने के लिए मजबूर किया था।

advertisement

Also Read: Vistara Pilot Issue: क्या संकट है इस एयरलाइंस का ?

वित्तीय वर्ष की शुरुआत

उन्होंने यह भी कहा कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही है और एयरलाइन को 31 मार्च से 2 अप्रैल तक परिचालन में महत्वपूर्ण व्यवधान का सामना करना पड़ा। "हमारे ग्राहकों द्वारा महसूस की गई चिंता और हताशा से हम परेशान थे... मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सबसे बुरा समय बीत चुका है, और हमने पहले ही अपने परिचालन को स्थिर कर लिया है, हमारा ऑन-टाइम प्रदर्शन (ओटीपी) 9 अप्रैल 2024 को 89 प्रतिशत (सभी भारतीय एयरलाइनों में दूसरा सबसे अधिक) हो गया है," उन्होंने कर्मचारियों को एक संदेश में कहा। पूर्ण-सेवा वाहक में लगभग 6,500 लोग हैं, जिनमें लगभग 1,000 पायलट शामिल हैं।