YES BANK और PAYTM के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है?

बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक पेटीएम के पास 3 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट है। इनमें से करीब 20 प्रतिशत या 60 लाख मर्चेंट पेटीएम पेमेंट बैंक को अपना सेटलमेंट सेविंग अकाउंट की तरह यूज करते हैं। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस अगर यस बैंक में शिफ्ट होगा तो बड़ी बात होगी।

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Mar 1, 2024 13:27 IST
PAYTM पेमेंट बैंक के मर्चेंट बिजनेस को खरीदने के लिए यस बैंक सामने आ रही है

RBI के प्रतिबंध लगाने के बाद संकट के दौर से गुजर रही Paytm को लेकर एक बड़ी खबर आई है। क्या PAYTM और Yes Bank के बीच कोई डील होने जा रही है? इस खबर पर खुद यस बैंक के सीओ प्रशांत कुमार का बयान आया है। क्या है मामला, आइये जानते हैं।PAYTM पेमेंट बैंक के मर्चेंट बिजनेस को खरीदने के लिए यस बैंक सामने आ रही है। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार ने कहा है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक के मर्चेंट अकाउंट को खरीदने के लिए तैयार हैं। प्रशांत कुमार ने कहा है कि अगर यस बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक के मर्चेंट बिजनेस को खरीद लेता है तो उसके बाद प्रॉपर KYC कंप्लायंस प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Yes Bank CEO प्रशांत कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया है और इससे Yes Bank को क्या फायदा हो सकता है? समझने की कोशिश करते हैं...

Also Read: PAYTM पर विदेशी ब्रोकरेज का बड़ा दावा, क्या कहती है रिपोर्ट

Yes Bank CEO प्रशांत कुमार

Yes Bank CEO प्रशांत कुमार ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के पास मर्चेंट के तौर पर कंज्यूमर का विशाल नेटवर्क है। यस बैंक के लिए ये शानदार कारोबारी मौका है और वो पेटीएम पेमेंट बैंक के मर्चेंट अकाउंट को खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा है कि यस बैंक के कामकाज के लिहाज से ये एक शानदार मौका हो सकता है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के ये मर्चेंट रोजाना ₹25000 का ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो यस बैंक के लिए यह एक शानदार कारोबारी उपलब्धि साबित हो सकती है। यस बैंक के लिए क्रॉस सेलिंग का मौका एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसके लिए लंबी अवधि पर वह दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इसमें कर्ज आदि शामिल कराना भी शामिल है। Yes Bank CEO प्रशांत कुमार  ने कहा है कि अगर यस बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक के मर्चेंट अकाउंट को खरीद लेता है तो उसकी प्रॉपर केवाईसी कर काम धंधे पर नियमों के तहत ध्यान दिया जा सकता है। उनका कहना है कि बैंकिंग नियामक बहुत स्पष्ट है। हम जोखिम को एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर नहीं डाल सकते। पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर कंप्लायंस या दूसरा कोई जोखिम है तो जो दूसरी कंपनी भी इसका अधिग्रहण करने वाली है, उसे उस मसले को सुलझाना ही पड़ेगा. दूसरी कंपनी भी उसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकती है।

जानकारी के मुताबिक

बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक पेटीएम के पास 3 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट है। इनमें से करीब 20% या 60 लाख मर्चेंट पेटीएम पेमेंट बैंक को अपना सेटलमेंट सेविंग अकाउंट की तरह यूज करते हैं। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस अगर यस बैंक में शिफ्ट होगा तो बड़ी बात होगी। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध के बाद ये सभी बैंक अकाउंट किसी और बैंक में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या ये डील हो पाएगी?

