scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारGreater Noida में 25 अगस्त से "Indian DJ Expo-2023, इस बार भी रहेगी Make In India की धूम

Greater Noida में 25 अगस्त से "Indian DJ Expo-2023, इस बार भी रहेगी Make In India की धूम

आयोजक मैनुअल डायस के मुताबिक इवेंट और मनोरंजन उद्योग के व्यावसायिक पेशेवरों के लिए डीजे एक्सपो कई वजहों से महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे अहम ये है कि प्रदर्शनी एनसीआर में है और इस कारोबार से जुड़ी ज्यादातर कंपनियां भी एनसीआर से ऑपरेट करती हैं, जिससे उन्हें विक्रेता और खरीदार के बीच एक प्रभावी नेटवर्किंग बनाने में मदद मिलती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 22, 2023 16:54 IST
Greater Noida में 25 अगस्त से "Indian DJ Expo-2023
Greater Noida में 25 अगस्त से "Indian DJ Expo-2023

म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े गजेट्स और तकनीक को दुनिया से रूबरू कराने वाली वार्षिक प्रदर्शनी ‘Indian DJ Expo - 2023’ का आयोजन 25 से 27 अगस्त तक Greater Noida स्थित इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट (IEML) में किया जा रहा है। इस सलाना एक्सपो में डीजे मिक्सर और कंट्रोलर से लेकर नवीनतम डीजे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के साथ क्लब साउंड, टूरिंग साउंड के अलावा पीए के लिए स्पीकर सिस्टम की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। एक्सपो में लाइटिंग ब्रांड लेजर सहित स्टेज और एंटरटेनमेंट लाइटिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दर्शन होंगे। एलईडी तकनीक, एलईडी वॉल्स और स्क्रीन में अत्याधुनिक सॉल्यूशंस पेश किए जाएंगे। लाइन ऐरे डेमो एरेना भारतीय लाइव साउंड उद्योग में सक्रिय आठ प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ नजर आएगा। 

advertisement

Also Read: Noida Metro में सफर हुआ आसान, पैसेंजर्स के लिए शुरू हो गई ये खास सर्विस

इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक Manual Dice ने बताया कि पिछले वर्ष डीजे एक्सपो को मिले शानदार रिस्पांस की बदौलत एक्सपो को 'राष्ट्रीय' टैग मिला है, जो कि काफी बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि यह वार्षिक प्रदर्शनी 2014 से ही भारत के एंटरटेनमेंट कारोबार के लिए एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा रही है। प्रदर्शनी में इस बार भी देशभर के अग्रणी प्रो ऑडियो, पीए, लाइटिंग एवं एलईडी डिस्प्ले समेत इस क्षेत्र के कई तकनीकी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। Make In India को बढ़ावा देने वाली देश की कंपनियां अपने उन ब्रांडों को प्रदर्शित करेंगी, जिनका मकसद आधुनिक तकनीक के साथ-साथ वाजिब दामों में प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है। आयोजक मैनुअल डायस के मुताबिक इवेंट और मनोरंजन उद्योग के व्यावसायिक पेशेवरों के लिए डीजे एक्सपो कई वजहों से महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे अहम ये है कि प्रदर्शनी एनसीआर में है और इस कारोबार से जुड़ी ज्यादातर कंपनियां भी एनसीआर से ऑपरेट करती हैं, जिससे उन्हें विक्रेता और खरीदार के बीच एक प्रभावी नेटवर्किंग बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में पेशेवरों की जरूरतें पूरी करने में भी इंडियन डीजे एक्सपो अहम भूमिका निभाता रहा है।

एक्सपो को मिले शानदार रिस्पांस की बदौलत एक्सपो को 'राष्ट्रीय' टैग मिला है
एक्सपो को मिले शानदार रिस्पांस की बदौलत एक्सपो को 'राष्ट्रीय' टैग मिला

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 22, 2023