India Today Conclave Mumbai 2023: India Today Conclave का आज दूसरा दिन, ये दिग्गज करेंगे शिरकत

India Today Conclave Mumbai 2023: India Today Conclave का आज दूसरा दिन, ये दिग्गज करेंगे शिरकत

शाम 5 बजे से 'NDA बनाम I.N.D.I.A: 2024 में आम चुनाव कौन जीतेगा?' विषय पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना से लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शामिल होंगी।

New Delhi,UPDATED: Oct 5, 2023 10:21 IST
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई का आज (गुरुवार) दूसरा दिन है

India Today Conclave Mumbai 2023 (इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई) का आज (गुरुवार) दूसरा दिन है। पहले दिन राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक के चर्चित चेहरों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज दूसरे दिन भी इस कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे शामिल होंगे।

सुबह सबसे पहले सीएम शिंदे करेंगे शिरकत

'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई' में आज सुबह 10.30 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सत्र होगा। वे 'नवी महाराष्ट्र' विषय पर राज्य में आगे के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे से 'क्या टाइगर फिर दहाड़ेगा?' विषय पर युवा सेना के अध्यक्ष और विधायक आदित्य ठाकरे शिरकत करेंगे। सुबह 11.30 बजे से 'भारत बनाम I.N.D.I.A' विषय पर स्वराज्य के संपादकीय निदेशक आर.जगन्नाथन और पूर्व राजनयिक, लेखक पवन के. वर्मा चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे से 'गेम ऑन: खेल के साथ राजनीति का मिश्रण' पर मेमेसिस कल्चर लैब के सह-संस्थापक जैन मेमन बात करेंगे। दोपहर 12.15 बजे से 'स्ट्रीमिंग के युग में कहानीकारों का उदय' विषय पर फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, एक्टर अली फज़ल और एक्ट्रेस वामिका गब्बी बात करेंगी।

महिलाओं के विषय पर एक्ट्रेस करेंगी बात

दोपहर 2.15 बजे से 'महिलाएं क्या चाहती हैं: महिला सुख और इच्छा पर वर्जनाएं तोड़ना' विषय पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर, एक्ट्रेस कुशा कपिला, एक्ट्रेस शहनाज गिल, एक्ट्रेस डॉली सिंह, एक्ट्रेस शिबानी बेदी, एक्ट्रेस रिया कपूर शामिल होंगी। दोपहर 2.45 बजे से 'भारतीय बाजारों का विकास - अतीत, वर्तमान और भविष्य' विषय पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीईओ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय चांसलर आशीष चौहान बात करेंगे।

शाम 5 बजे से 'NDA बनाम I.N.D.I.A: 2024 में आम चुनाव कौन जीतेगा?' विषय पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना से लोकसभा सदस्य राहुल शेवाले, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शामिल होंगी। शाम 5.45 बजे से 'द पावर ऑफ स्टोरी: सफल होने के लिए अपनी कहानी गढ़ें' विषय पर आर्टरी इंडिया के मुख्य कार्यकारी और इंडिया आर्ट इन्वेस्टर के संस्थापक अरविंद विजय मोहन चर्चा करेंगे।

पहले दिन राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक के चर्चित चेहरों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया

शाम 6.15 बजे से 'एशेज से उठना और खुद को खोजना' विषय पर एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बात करेंगी। शाम 6.45 बजे से 'फ्यूजन किंग: ऐसा डांस करें जैसे हर कोई देख रहा हो' विषय पर इंडियाज बेस्ट डांसर के प्रतियोगी शिवांशु सोनी शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे से 'महाराष्ट्र पावर वॉर: कहां ले जाएगी उथल-पुथल?' विषय पर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल चर्चा करेंगे।

Oct 5, 2023