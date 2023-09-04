इलाज के नाम पर ऐश पड़ी महंगी, नासिक जेल शिफ्ट किए गए DHFL घोटाले के आरोपी

scorecardresearch
जेल एस्कॉर्ट टीम के एक अधिकारी और छह कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। इन अधिकारियों के पास वधावन बंधुओं के मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें जेल से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी थी।

BT बाज़ार डेस्क
Sep 4, 2023
धोखाधड़ी के मामले में जेल काट रहे DHFL घोटाले के आरोपी कपिल वधावन को नासिक जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। 

पीएमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने शुक्रवार को कपिल वधावन को नासिक जेल में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया और कहा कि वधावन बंधुओं के कदाचार से जेल का अनुशासन प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद, मुंबई पुलिस ने 29 अगस्त को तलोजा जेल में बंद वधावन बंधुओं की जेल एस्कॉर्ट टीम के एक अधिकारी और छह कांस्टेबल को निलंबित कर दिया  था।

इन अधिकारियों के पास वधावन बंधुओं के मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें जेल से बाहर ले जाने की जिम्मेदारी थी। इलाज के नाम पर वाधवन से उनके घर वाले मिलते थे और कार में बैठकर कथित तौर पर भोजन करते थे।

वधावन बंधु 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में वर्तमान में मुंबई के बाहरी इलाके में तलोजा सेंट्रल जेल में बंद हैं। कपिल वधावन को अब नासिक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

