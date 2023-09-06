ICICI Lombard ने 'क्लाउड कॉलिंग' फीचर लॉन्च किया, क्लेम सेटलमेंट में आएगी तेजी
"क्लाउड कॉलिंग" सुविधा पहले ही 4 लाख से अधिक ग्राहकों से जुड़ चुकी है, जो तत्काल सहायता और सहायता प्रदान कर रही है और अब तक मोटर क्लेम प्रॉसेस के संबंध में उठाए गए 95 फीसदी ग्राहकों के सवालों का समाधान कर चुकी है। इसके लिए आपको आईएल टेककेयर ऐप (IL TakeCare app) डाउनलोड करना होगा।
भारत की लीडिंग बीमा कंपनियों में शामिल ICICI Lombard ने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन"क्लाउड कॉलिंग" (Cloud Calling) सुविधा को लॉन्च किया है। इससे क्लेम सेटलमेंट यानी दावों को निपटाने में तेजी आएगी। इससे आपको ग्राहक सेवा प्रबंधक (कस्टमर सर्विस मैनेजर -CSM) और ग्राहक के बीच कई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती थी, जिससे कई बार देरी होती थी। इस फीचर से ग्राहकों का अनुभव बेहतर होता है और क्लेम का निपटारा तुरंत होगा। ग्राहकों के पास अब अपने कस्टमर सर्विस मैनेजर तक पहुंचने के लिए सिंगल कांटेक्ट प्वॉइंट होगा। इसके जरिए कोई भी ग्राहक अगर पूछताछ करना चाहता है तो उसे तुरंत जानकारी भी मिल सकेगी।
