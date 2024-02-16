भारत की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने आज अपनी लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जो वित्तीय रूप से समझदार ग्राहकों के बीच टैक्‍स बचत और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के बीच संबंधों पर रोशनी डालती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मार्केटिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और सीएसआर हेड शीना कपूर ने कहा कि टैक्स सेविंग्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस' पर हमारी हालिया रिपोर्ट कई जरूरी और मूल्यवान जानकारियों को सामने लाती है। यह साफ है कि हालांकि टैक्स बेनेफिट एक भूमिका निभाते हैं, रिसर्च सर्वे में भाग लेने वाले सिर्फ 30 फीसदी लोगों ने टैक्‍स छूट को हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने के लिए अपनी प्राथमिक प्रेरणा माना। उनका कहना है कि ज्यादातर ग्राहकों द्वारा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने के पीछे प्रमुख वजह इसके जरिए मिलने वाला आश्वासन और सुरक्षा है।

रिसर्च के मुख्य निष्कर्ष:

पूरी तरह से सुरक्षा के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदना - धारणा में बदलाव

- सिर्फ 30 फीसदी कंज्‍यूमर्स ने हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में 'टैक्‍स छूट/टैक्स रिबेट' का हवाला दिया, जो दिखाता है कि ज्यादातर कंज्‍यूमर्स के लिए टैक्स बेनेफिट प्राथमिक कारण नहीं हैं।

- बढ़ती महिला कामकाजी आबादी के साथ, अगले साल टैक्‍स छूट के लिए महिलाओं द्वारा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने की अधिक संभावना है

- भारतीयों को हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने के लिए क्या प्रेरित करता है?

- हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने के इरादे के लिए 'कैशलेस क्लेम' प्रमुख कारण के रूप में उभरता है, इसके बाद बचत की सुरक्षा और बढ़ती चिकित्सा लागत का प्रबंधन होता है।

- हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने का इरादा सिर्फ टैक्स बेनेफिट से प्रेरित नहीं है।

टैक्‍स सेविंग्‍स के लिए सूचना का सोर्स

- रिसर्च में शामिल 10 में से 6 से अधिक लोगों (61%) टैक्स कैसे बचाएं, यह समझने के लिए जानकारी के प्रमुख सोर्स के रूप में दोस्तों, परिवार और उनके बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पर भरोसा करते हैं।

- युवा आयु वर्ग (21-35 साल) सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारियों के जरिए आत्म-जागरूकता पर अधिक निर्भरता दिखाता है।

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के सभी पहलुओं को समझना - सुरक्षा और निवेश

- जबकि सुरक्षा के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस की समझ बढ़ रही है, सिर्फ 54 फीसदी कंज्‍यूमर ही पूरी तरह से जानते हैं कि वे हेल्‍थ इंश्‍योरेंस में निवेश करके टैक्स कैसे बचा सकते हैं, जो बढ़ती जागरूकता पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

- हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का भविष्य आशाजनक दिखता है, लगभग 98 फीसदी मौजूदा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लेने वालों ने अगले साल रिन्यू यानी नवीनीकरण की संभावना व्यक्त की है, और 72 फीसदी पहली बार हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदने या अगले साल और अधिक हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लेने का इरादा रखते हैं।'