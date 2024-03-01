GST Collection : सरकार ने फरवरी 2024 में GST से ₹1.68 लाख करोड़ जुटाए

सरकार ने फरवरी-2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.68 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह एक साल पहले यानी फरवरी 2023 के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। तब GST से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले जनवरी से 4 हजार करोड़ कम है। जनवरी में सरकार ने GST से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। लगातार 12वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्‍शन अप्रैल 2023 में हुआ था, तब यह आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 23 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है।

CGST 31,785 करोड़ रुपए, SGST 39,615 करोड़ रुपए रहा

वित्त मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2024 में GST कलेक्शन ₹1,68,337 करोड़ रहा है। इसमें CGST 31,785 करोड़ रुपए, SGST 39,615 करोड़ रुपए, IGST 84,098 करोड़ रुपए (माल के आयात पर कलेक्ट किए 38,593 करोड़ रुपए सहित) और सेस 12,839 करोड़ रुपए रहा है। सेस में माल के आयात से मिले 984 करोड़ रुपए शामिल हैं।

FY24 में अब तक ₹18.40 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी पिछले 11 महीने (अप्रैल 2023-फरवरी 2024) में अब तक टोटल 18.40 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था।

2017 में लागू हुआ था GST

GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।