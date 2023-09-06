Battery Storage System के लिए सरकार ने उठया बड़ा कदम, Viability Gap Funding को मंजूरी, 3,760 करोड़ होंगे खर्च

सरकार ने बुधवार को Battery Energy Storage System बनाने के लिए Viability Gap Funding को मंजूरी दी है। इस पर सरकार के 3,760 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा Himachal Pradesh और Uttrakhand के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी से जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी। कार्बन एमिशन भी कम होगा। इस पहल के तहत सरकार 2030-31 तक 4,000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी हासिल करना चाहती है। स्कीम के जरिए वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए स्टोरेज कॉस्ट कम होगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत 1164 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। इस स्कीम का फाइनेंशियल आउटले पहले केवल 131.90 करोड़ रुपए था, जो 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था। इससे 774 रिजस्टर्ड यूनिट में करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है।